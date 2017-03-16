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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/29/49862.html

Спорт

Юные хоккеисты из Вельска выступают в Сочи

Юные хоккеисты из Вельска выступают в Сочи
Фото vk.com/hokkeyvelsk
Сразу на четырёх олимпийских объектах Сочи проходят матчи Всероссийских финальных соревнований по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова. За медали сражаются старшие юноши 2002-2003 г.р. из 56-и регионов страны. Архангельскую область представляют юные хоккеисты вельской «Зари».

В результате жеребьёвки все команды были разбиты на 14 групп по четыре коллектива в каждой. По итогам кругового турнира победители группового этапа плюс две лучшие команды, занявшие вторые места, разыграют места с 1 по 16-е.

Другие 12 команд, занявшие в своих группах вторые места плюс четыре лучшие дружины, ставшие третьими, поборются за места с 17 по 32-е. Остальные коллективы будут распределены на шесть групп по четыре команды в каждой. Они разыграют в своих группах по круговой системе в один круг места с 33 по 56-е.

Уже сыграны матчи группового этапа. Ребята из Вельска по жребию угодили в группу Д вместе с командами «Зеленоград» из Москвы, «Умка» из Коркино Челябинской области и «Энергия-Центр» из Хотьково Московской области. Как оказалось позже, явными лидерами в этой группе стали хоккеисты из Челябинской области и Москвы. Они уверенно разобрались с «Зарёй» и «Энергией-Центр», а между собой сыграли вничью – 4:4.

В итоге оба этих коллектива набрали по 7 очков, и только по разнице шайб первое место заняли юноши из «Умки». Ну, а что же наши земляки из Вельска? В стартовом поединке с оппонентами из Коркино они потерпели крупное поражение – 0:7. Интересно, что хоккеисты «Умки» заработали четыре удаления, а наши ребята ни разу не оказывались на скамейке штрафников, но это не помогло.

Интригующе сложилась вторая игра «Зари» против команды из Хотьково. Ещё за 8 минут до конца встречи вельчане уверенно вели в счёте – 6:2. Однако затем упустили нить игры и едва за это не поплатились. Финальный свисток арбитра зафиксировал трудную победу наших земляков – 6:5. В составе «Зари» отличились Матвей Васильев и Михаил Комашко, забросившие по две шайбы.

В заключительном матче группового турнира хоккеисты из Вельска встречались с соперниками из «Звенигорода». Первый период прошёл в равной борьбе и не выявил победителя – 2:2. А затем столичные спортсмены перехватили инициативу и уверенно довели встречу до победного конца – 6:2. В составе москвичей стоит отметить Ивана Климкина, которые четырежды поразил ворота «Зари». Всего же этот игрок в трёх матчах забросил 11 шайб, став лучшим голеадором в группе Д.

По итогам группового этапа вельская «Заря заняла третье место и теперь будет вынуждена бороться только за места с 37 по 40-е. Соперниками наших земляков в этом утешительном турнире станут коллективы «Барс» из Абакана, «Красные лисы» из Мурманска и «Крымские ястребы» из Симферополя.

Вчера вельчане встретились с «Барсом» и одержали уверенную победу – 8:1. А после игры они вместе с другими участниками соревнований в Сочи посетили товарищеский матч по футболу между сборными России и Бельгии. Сегодня «Зарю» ожидает поединок против «Красных лис».

Александр Галин, Сегодня 07:07

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