Северодвинский парабадминтонист привёз из Санкт-Петербурга три медали

В городе на Неве состоялся первый этап Кубка России по парабадминтону, который проводила Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За награды боролись 40 мужчин и 20 женщин, представлявших 14 регионов страны, в том числе Архангельскую область.

Честь Поморья защищал неоднократный победитель и призёр международных и российских соревнований, мастер спорта Михаил Чивиксин из Северодвинска. Выступление нашего земляка стоит признать великолепным. Он завоевал две золотые и одну серебряную медали.

Сначала в одиночном разряде Михаил в двух партиях уступил в финальном поединке Никите Зиновьеву из Саратовской области и стал серебряным призёром. А затем наступила пора побед. В паре с Рамилем Юлдашевым из Сызрани Михаил Чивиксин выиграл своё первое «золото» на турнире. Этот дуэт в решающей игре сумел одолеть Олега Донцова из Казани и Александра Мехдиева из Костромы – 21:18 и 22:20.

Вторую награду высшей пробы северодвинец добыл в миксте вместе со Светланой Ушаковой из Екатеринбурга. В напряжённом финале они сумели взять верх над парой в составе Андрея Рейли и Натальи Яремчук из Санкт-Петербурга – 21:19, 16:21 и 21:19.

Второй этап Кубка России пройдёт в мае в Чебоксарах, а третий, финальный состоится в декабре в Казани. По итогам всех трёх этапов победители станут обладателями Кубка страны.