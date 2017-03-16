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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/28/49850.html

Спорт

В Архангельске пройдёт первенство России по дзюдо

В Архангельске пройдёт первенство России по дзюдо
Фото пресс-службы "Водника"
В дни Арктического форума жителей и гостей Архангельска ждет насыщенная спортивная программа – семь ярких соревнований, объединённых в «Зимние Арктические игры». Самым масштабным и зрелищным станет первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

В столицу Поморья приехали 240 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны. На татами выйдут бойцы из Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Калининградской, Самарской, Белгородской, Брянской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской, Калужской областей, города Севастополя, республики Коми, Крым, Карелии и Краснодарского края.

Борцы-юноши будут состязаться в весовых категориях 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг и + 73 кг. Девушки выйдут на татами в категориях 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг и +63 кг.

Архангельскую область в соревнованиях представят 9 юношей и 9 девушек из Архангельска, Северодвинска, Вельска, Няндомы и Каргополя.

Президент федерации дзюдо Архангельской области Владимир Елагин рассказал, что в состав сборной области входят как опытные спортсмены, так и новички, которые успешно показали свое мастерство и технику на региональном и зональном Первенствах.

Соревнования пройдут 29 и 30 марта в центре развития спорта «Норд Арена». В первый день участники будут состязаться в демонстрации техники дзюдо 4КЮ, во второй день пройдут командные соревнования по олимпийскому дзюдо. Среди почетных гостей турнира ожидают и мастера спорта, обладателя 9-го дана по ДЗЮДО президента России Владимира Путина.

- Мы гордимся, что нам доверили проведение столь значимого турнира и постараемся провести соревнования на самом высоком организационном уровне. Уверен, что у участников и гостей Первенства останутся самые положительные эмоции, - рассказал директор РЦСП «Поморье» Вячеслав Паникар.

Организаторами турнира выступили Всероссийская и областная федерации ДЗЮДО, Агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта «Водник», РЦСП «Поморье».

- Этот вид боевых искусств любят и ценят у нас в Поморье. Дзюдо занимаются в двенадцати муниципальных образований региона тысячи ребят и взрослых. А проведение национального Первенства в Архангельске, безусловно, будет популяризировать не только дзюдо, но и спорт, здоровый образ жизни среди северян, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Победители Первенства в общекомандном зачете будут награждены символом арктического форума – Кубком Арктики, лучшие войдут в сборную команду страны и будут представлять Россию на международном уровне.

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