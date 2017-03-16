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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/27/49835.html

Спорт

Определились бронзовые призёры Ночной хоккейной лиги

Определились бронзовые призёры Ночной хоккейной лиги
Фото пресс-службы "Водника"
Завершается региональный этап VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Одиннадцать команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа боролись за путёвки во Всероссийский финал, который пройдёт с 3 по 17 мая на пяти катках в Сочи с участием 149 хоккейных дружин из 76 регионов страны.

Определились бронзовые призёры областного турнира НХЛ. В обоих дивизионах «Лига Надежды» (Любитель 18+) и «Любитель 40+» борьба за третье место прошла в упорной, подчас непредсказуемой борьбе.

Достаточно отметить, что обладатели бронзовых наград стали известны только после серии послематчевых буллитов. К сожалению для любителей хоккея из города корабелов, «пострадавшими» в так называемых утешительных финалах стали северодвинские команды. В «Лиге Надежды» архангельскому «Олимпу» и хоккеистам «Северодвинска» пришлось провести три поединка. В первом матче архангелогородцы не оставили шансов коллективу из города корабелов – 8:3. А вот в ответной встрече северодвинцы взяли реванш – 7:5. Обладателя «бронзы» пришлось выявлять в третьем решающем поединке. Он оказался самым напряжённым и завершился вничью – 2:2. В серии буллитов удача улыбнулась «Олимпу» - 3:2.

А вот в дивизионе «Любитель 40+» претенденты на «бронзу» северодвинский «Беломорец» и новодвинская «Двина» договорились провести только одну игру за третье место. Эта встреча прошла в крытом модуле стадиона «Труд» в Архангельске. Казалось, больше шансов было у ягринских хоккеистов, которые трижды по ходу турнира взяли верх над соперниками из Новодвинска – 3:0, 7:1 и 5:1. К тому же, в турнирной таблице «Беломорец» расположился выше новодвинцев, заняв третью позицию и набрав 16 очков. «Двина» финишировала четвёртой, имея в активе 12 баллов. Прогнозы прогнозами, а всего лишь один матч всегда может преподнести сюрпризы. В действительности всё так и произошло.

На протяжении всей встречи шла примерно равная игра. В третьем периоде сначала новодвинцы вышли вперёд – 3:2, однако, под занавес поединка северодвинцы уравняли шансы команд – 3:3. Пришлось прибегнуть к хоккейной лотерее. В серии буллитов «Беломорец» не смог использовать ни одной попытки, а вот «Двина» однажды сумела отличиться. В итоге, победа новодвинцев – 4:3, и бронзовые награды достаются хоккеистам из города бумажников.

Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта «Водник» и областная Федерация хоккея с шайбой.

- Впереди самые главные матчи в обоих дивизионах. Они пройдут в рамках программы Арктических игр. Именно в них будут названы обладатели двух путёвок на поездку в Сочи. Этим командам будет доверено защищать честь региона на всероссийском финале, -отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В дивизионе «Лига Надежды» за победу поспорят архангельский «Ледокол» и новодвинская «Двина». Их первый матч состоится 29 марта в 19.00 в крытом модуле стадиона «Труд». Ответная встреча пройдёт 1 апреля в 10.00 в Ледовой арене «Беломорец» в Северодвинске. При всём уважении к новодвинцам явным фаворитом в этой паре выглядит «Ледокол», одержавший убедительные победы во всех десяти играх предварительного этапа.

Несколько иначе дела обстоят в дивизионе «Любитель 40+». Здесь в финале сойдутся архангельский «Помор» и котласский «Фрегат». Обе команды по праву заслужили встретиться в борьбе за путёвку в Сочи. Более предпочтительными выглядят шансы архангелогородцев, занявших первое место на групповом этапе. Тем не менее, котлашане зарекомендовали себя также с лучшей стороны и просто так уступать не намерены. Первый матч этих коллективов пройдёт на льду крытого модуля стадиона «Труд» 30 марта в 19.00. Второй поединок состоится также в городе корабелов в Ледовой арене «Беломорец». Он начнётся 1 апреля в 12.00. В случае равенства по сумме двух игр финалисты в обоих дивизионах сыграют третьи, решающие матчи 2 апреля в столице Поморья.

Для любителей статистики приводим данные о лучших снайперах, ассистентах и бомбардирах областного чемпионата НХЛ. В пятёрку главных снайперов входят: Матвей Кемов («Ледокол») – 23 шайбы, Александр Харьков («Помор») – 20, Денис Спирин («Ледокол») – 17, Антон Голубин («Олимп») – 17 и Алексей Ермилов («Ледокол») – 16 шайб. Лучшими ассистентами являются: Михаил Бардин («Помор») – 15 передач, Матвей Кемов – 15, Евгений Осовской («Фрегат») – 14, Денис Спирин – 13 и Антон Щелоков («Ледокол») – 13 передач. Наконец, лучшими бомбардирами по системе «гол+пас» стали: Матвей Кемов – 38 очков, Денис Спирин – 30, Александр Ермилов – 28, Александр Харьков – 28 и Евгений Осовской – 27 очков.

Вчера 17:16

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