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Онежские биатлонисты завоевали «золото» в Мурманске

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/27/49831.html

Спорт

Онежские биатлонисты завоевали «золото» в Мурманске

Онежские биатлонисты завоевали «золото» в Мурманске
Фото Виктора Шубина
В Мурманске завершился четвёртый финальный этап V Всероссийских детско-юношеских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий – SKIMIR». На трассы спорткомплекса «Долина Уюта» вышли более 300 юных биатлонистов из 21-го региона России, а также Республики Беларусь. Архангельскую область в столице Заполярья представляли воспитанники МБУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества» из Онеги.

В заключительный день соревнований прошли смешанные эстафеты.

В Мурманске кубковые эстафеты стали смешанными по трём признакам - в одной команде выступали девушки и юноши, также в одной команде по жеребьёвке приняли участие спортсмены из разных регионов и, кроме того, в одном из стартов эстафетные четвёрки состояли из биатлонистов двух разных возрастных групп.

Блестяще выступили юные онежане в третьем старте, где за медали боролись 19 команд, состоявших из двух юношей и двух девушек 14-15 лет. В составе объединённого коллектива приняли участие три спортсмена из Онеги – Павел Елагин, Полина Перина и Анна Борисова, а также Вадим Мазур из Витебска.

Наши земляки вместе с биатлонистом из Республики Беларусь в сумме совершили шесть промахов на огневом рубеже, но показали лучшее время на трассе – 38 мин. 04.3 сек. Они более чем на 50 секунд опередили серебряного и бронзового призёров. Таким образом, без золотых наград наши ребята в родную Онегу не уехали.

А накануне прошли гонки с масс-старта, где лучшими из онежан стали Полина Перина и Анна Борисова. В возрастной группе 2002-2003 г.р. они заняли четвёртое и пятое места соответственно. В старшей группе 2000-2001 г.р. шестёрку лучших замкнула Яна Перепелица. У 14-15-летних юношей онежане Владимир Попов и Павел Елагин финишировали на 11 и 12-м местах.

В общем зачёте «Кубка Анны Богалий – SKIMIR» лучший результат показала лидер юных биатлонистов из Онеги Яна Перепелица. Среди 16-17-летних она заняла седьмую позицию из 47-и участниц, набравших кубковые очки. В активе Яны 110 очков. Абсолютной победительницей здесь стала Дарья Кудаева из Новополоцка – 163 балла.

В возрастной группе 14-15 лет Полина Перина на 12-м месте – 105 очков, а Анна Борисова – на 15-м – 93 балла. Победила здесь Полина Кузьмина из Красноярска – 224 очка. В этой же категории у юношей Павел Елагин финишировал 14-м, а Владимир Попов – 17-м. В активе наших спортсменов 84 и 80 очков соответственно. Абсолютным победителем стал Денис Иродов из Горно-Алтайска – 240 баллов. Напомним, что наши земляки из Онеги приняли участие только в одном из четырёх этапов «Кубка Анны Богалий – SKIMIR».

И ещё об одном. Как известно, в торжественной церемонии награждения абсолютных победителей и призёров соревнований должны были принять участие почётные гости из Норвегии, олимпийские чемпионы Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.

Увы, но звёздная супружеская пара не смогла из-за погодных условий выбраться из глубинки Норвегии и лично вручить награды в Мурманске. Зато они прислали видеообращение, в котором поздравили победителей, призёров и всех участников соревнований с прекрасным биатлонным праздником.

Дарья Домрачева в частности пожелала юным спортсменам хорошенько отдохнуть после тяжёлого сезона, чтобы потом вновь приступить к тренировкам для подготовки к не менее сложному сезону. Вместе с Уле-Эйнаром Бьорндаленом они пообещали обязательно приехать в столицу Заполярья в апреле 2018 года, где вновь пройдёт финальный этап «Кубка Анны Богалий – SKIMIR».

Александр Галин, Сегодня 15:07

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