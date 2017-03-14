В Новодвинске закончилось первенство СЗФО по боксу среди юниоров РressFoto 78 сильнейших боксеров из десяти регионов Северо-Запада собрались в Новодвинске. Поморье на соревнованиях представляли 11 спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Вельска. По итогам соревнований сборная Архангельской области завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. Победителем в весовой категории до 49 кг стал Кирилл Малашков, серебряным призёром в весовой категории до 56 кг – Кондрат Смолич, бронзовыми призёрами – Даниил Малашков (весовая категория 49 килограмм), Андрей Жуков (весовая категория 60 килограмм), Даниил Шишкин (весовая категория 69 килограмм). Кирилл Малашков завоевал право представлять Северо-Запад на первенстве России, которое пройдёт в начале мая в Оренбурге, сообщает агентство по спорту Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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