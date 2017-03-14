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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/27/49818.html

Спорт

В Архангельске прошёл отборочный этап турнира по хоккею в валенках

В Архангельске прошёл отборочный этап турнира по хоккею в валенках
Фото пресс-службы "Водника"
В Архангельске на площадке стадиона «Труд» в рамках «Зимних Арктических игр -2017» прошел отборочный этап турнира по хоккею в валенках.

- Специально мы не тренировались, просто собрались нашим коллективом и сыграли. Мы пришли не за наградами, а получить удовольствие от игры, от общения. Вот валенки по такому случаю пришлось купить, пригодятся. В следующем сезоне за «Водник» болеть в них буду ходить, - рассказал участник турнира Артем Подшивалов.

Матчи проходили по формуле два тайма по 10 минут. Лучше всех выступили хоккеисты из команды «Искра». Они набрали - 18 очков. «Серебро» у спортколлектива «Торнадо» - 12 очков, «бронза» у «Поморов» - 12 очков. Второе и третье места определились по результату личной встречи, где «Поморы» проиграли «Торнадо» со счетом 0:5. 

Итак, в суперфинале 29 марта скрестят клюшки хоккеисты «Искры» и «Торнадо». Начало встречи в 13.00. Ну а сразу после этого состоится товарищеский матч между сборной Архангельской области и сборной международного арктического Форума «Арктика - территория диалога», - сообщает пресс-служба "Водника".

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