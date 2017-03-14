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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/27/49816.html

Спорт

Архангельская пловчиха завоевала «бронзу» в Обнинске

Архангельская пловчиха завоевала «бронзу» в Обнинске
Фото vk.com/club626664 На снимке: Бронзовый призёр Варвара Клименок
Сразу в пяти городах страны проходит первый этап Кубка России по плаванию. Соревнования принимают Владивосток, Томск, Тольятти, Сыктывкар и Обнинск. Делегация пловцов Поморья выступает в Обнинске Калужской области.

В течение трёх дней на водных дорожках бассейна Дворца спорта «Олимп» будут разыграны 40 комплектов медалей в индивидуальных программах, а также шести эстафетах. Соперниками наших земляков стали многие сильнейшие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тюменской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Пензенской и других областей. Свою делегацию в Обнинск прислал и Севастополь.

Во второй соревновательный день отлично выступила кандидат в мастера спорта из Архангельска Варвара Клименок. На дистанции 100 метров баттерфляем она завоевала бронзовую медаль, показав результат 1 мин. 05.32 сек. «Серебро» досталось москвичке Дарье Корепановой – 1 мин. 03.60 сек. А победу за явным преимуществом одержала ещё одна представительница Москвы, мастер спорта международного класса Светлана Чимрова. Она единственная сумела выплыть из одной минуты – 58.04 сек.

Неплохо проявили себя и другие наши пловцы. Так, например, в этой же дисциплине другая архангелогородка Адель Геращенко финишировала сразу за Варварой Клименок. Её время – 1 мин. 05.39 сек. На дистанции 200 метров вольным стилем шестёрку сильнейших замкнула наша Ирина Гринькова – 2 мин. 09.49 сек. В плавании на 200 метров брассом восьмое место заняла Татьяна Долина – 2 мин. 44.00 сек.

На дистанции 400 метров комплексом вновь отличилась Адель Геращенко. Она показала пятый результат – 5 мин. 20.27 сек. Также пятой в плавании на 1500 метров оказалась Ирина Гринькова. Её время – 18 мин. 18.45 сек. Соревнования в Обнинске завершатся сегодня. В целом ряде дисциплин за награды поборются и архангельские пловцы.

Александр Галин, Сегодня 07:48

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