Воспитанник «Водника» стал пятикратным чемпионом России

В юбилейном XXV чемпионате России по хоккею с мячом определился обладатель золотых медалей. Впервые в истории им стал хабаровский «СКА-Нефтяник». В финальном матче на льду «Арены «Ерофей» хозяева не оставили шансов иркутской «Байкал-Энергии» - 6:2.

В ходе всего турнира подопечные Михаила Юрьева по праву считались главными фаворитами, и они это звание подтвердили полностью. В 33-х играх чемпионата хабаровчане одержали 31 победу, потерпели лишь одно поражение в поединке с «Енисеем» и однажды сыграли вничью с «Кузбассом». Результат достойный подражания.

«Серебро» досталось иркутянам, а бронзовые медали отправятся в Красноярск вместе с хоккеистами «Енисея», которые, конечно же, заслужили большего. Увы, подобный сценарий развития событий был известен заранее, особенно после прихода в «Байкал-Энергию» Владимира Янко. Не надо было быть оракулом, чтобы составить тройку призёров именно в таком порядке. А после 26 февраля стало очевидным и попадание в «Финал четырёх» архангельского «Водника».

В целом, хоккейный сезон выдался явно неоднозначным и в большей степени запомнится скандалами, а не игрой, которая должна доставлять удовольствие болельщикам. Впрочем, подведение итогов впереди, и мы обязательно это сделаем в ближайшем будущем. А пока ещё раз хотелось бы поздравить «СКА-Нефтяник» с заслуженным успехом и особенно одного из игроков хабаровской дружины Кирилла Петровского.

Он стал уже пятикратным чемпионом России. Предыдущие четыре титула были им завоёваны в составе московского «Динамо». Воспитанник архангельского «Водника» в этом сезоне сумел по-настоящему раскрыться и показать тот хоккей, которого от него ждут.

Об этом свидетельствует тот факт, что в списке лучших бомбардиров «СКА-Нефтяника» Кирилл занимает достойное пятое место после Артёма Бондаренко, Павла Рязанцева, Кристофера Фагерстрёма и Максима Ишкельдина. Он также замыкает десятку голеадоров российского чемпионата. В активе нашего земляка 40 очков по системе «гол+пас» - 27 забитых мячей и 13 голевых передач.

И ещё одно знаменательное событие в мире хоккея с мячом нельзя не отметить. Вчера был назван новый чемпион Швеции, которым несколько неожиданно стал «Эдсбюн», переигравший в полуфинале звёздный «Сандвикен», а в финале одолевший «Боллнес» - 3:1.

Ворота «Эдсбюна» отменно защищал Андерс Свенссон, ещё в прошлом сезоне выступавший в составе «Водника» и снискавший уважение архангельских болельщиков. Поздравляем Кирилла и Андерса с заслуженным «золотом»!