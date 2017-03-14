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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/26/49806.html

Спорт

Юная северодвинка настреляла в Костроме на «бронзу»

Юная северодвинка настреляла в Костроме на «бронзу»
фото vk.com/id292888258
В Костроме проходят лично-командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. За награды борются более 350 спортсменов из 54 субъектов РФ. Это является абсолютным рекордом подобных состязаний.

Среди участников есть и наши земляки из Северодвинска – представители МАСОУ «Строитель». В первый день девушки разыграли медали Всероссийских соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Успешным следует признать выступление учащейся северодвинского лицея №17 Алины Хвиюзовой.

В квалификации Алина выбила 408.1 очка и выполнила норматив мастера спорта. В финале подопечная тренера Ольги Протасовой показала результат 220.5 очка и завоевала бронзовую медаль. Первое место в этой дисциплине заняла Дейлия Айталиева из Самарской области – 405.6 в квалификации и 243.0 в финале. «Серебро» в активе Елизаветы Сысоевой из Республики Коми – 410.3 и 242.8 соответственно.

Юноши определяли лучших в рамках первенства России в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров. Северодвинец Владислав Лешуков показал 15-й результат из 50-и участников. Он выбил в квалификации 491 очко. Победителем первенства страны стал Александр Санин из Новосибирска – 520.0 очков в квалификации и 218.9 в финале. Соревнования в Костроме завершатся 30 марта.

Александр Галин, Сегодня 09:20

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