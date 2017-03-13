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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/25/49802.html

Спорт

На матч за «бронзу» «Водника» просто не хватило

На матч за «бронзу» «Водника» просто не хватило
Фото vk.com/bandyvesti_ru
В финальном турнире четырёх команд в Хабаровске сегодня прошёл предпоследний матч, в котором бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом оспаривали «Енисей» и «Водник». После вчерашней трудной игры архангелогородцев с иркутянами, отнявшей много сил у наших земляков, было ясно: шансов на успех ничтожно мало.

Впрочем, настраивались «водники» на это поединок достаточно серьёзно, да и сразу двум своим наставникам Николаю Яровичу и Александру Тюкавину, отмечающим сегодня день рождения, не хотелось преподносить в качестве подарка обидные галстуки. К сожалению, хоккейная действительность на льду «Арены «Ерофей» превзошла самые пессимистичные ожидания.

В сущности, ещё до матча было понятно, что красноярцы по своему игровому потенциалу на голову выше своих визави из столицы Поморья. А, получив лишний день отдыха, они не оставили сомнений в итоговом результате этой встречи. Нет смысла пересказывать все перипетии этого поединка, в котором на льду присутствовала практически одна команда. Именно поэтому, счёт 11:2 никого не удивил, и подопечные Сергея Ломанова, Ивана Максимова и Евгения Хвалько по праву завоевали бронзовые медали с золотым отливом.

Признаться, перед этой игрой почему-то верилось, что пока ещё действующие чемпионы России не будут слишком «обижать» своих друзей из Архангельска и одержат победу с вполне приемлемым для них счётом, где-нибудь 4:1 или 5:2. Болельщики помнят, что близкими друзьями мы стали после известных событий, когда красноярцы даже не обратили внимания на признание руководства «Водника» в том, что в последнем матче «Енисея» в столице Поморья хозяевам взять верх помогли судьи.

Однако сегодня сработал максимализм Сергея Ломанова, который всегда настраивает своих подопечных на борьбу до последней секунды, да и известная пословица вспомнилась в этот момент: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Вот так и получился сегодняшний разгром «Водника», который имеет под собой как объективные, так и субъективные причины.

И называть завершение хоккейного сезона нашими земляками «хорошим» и даже «достойным», как это провозгласили некоторые болельщики, язык не поворачивается. А деревянные медали или четвёртое место, занятое архангелогородцами, на данный момент отражает реалии и возможности «водников». Кстати, во многом это было достигнуто не благодаря, а вопреки. Впрочем, это уже совсем другая история.

А после матча друзья-соперники из Красноярска и Архангельска сделали совместное фото на радость своим болельщикам. Этот поступок только украсил сегодняшний поединок, несмотря на противоположные эмоции команд после него. Остаётся добавить, что двумя голами в составе «Водника» отметились Евгений Дергаев (с 12-метрового) и Максим Чермных. А самыми красивыми мячами стали, пожалуй, два последних в исполнении Александра Насонова и Алмаза Миргазова.

Завтра на льду «Арены «Ерофей» пройдёт финальный матч между «СКА-Нефтяником» и «Байкал-Энергией». Просто не верится, что может помешать хабаровчанам впервые завоевать золотые медали чемпионов России, которые они заслужили своей игрой на протяжении всего сезона.

Александр Галин, Сегодня 13:50

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