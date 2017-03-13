На Зимних играх Специальной олимпиады онежанин Виталий Антонов завоевал золотую медаль

В Австрии продолжаются Зимние игры Специальной Олимпиады. Это крупнейшие в мире и самые престижные соревнования среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

В очередной соревновательный день на Олимпиаде были разыграны медали в эстафете по лыжным гонкам 4 по 1 000 метров свободным стилем.

Уроженец Онеги Виталий Антонов в составе команды по лыжным гонкам (Алена Лисеенкова, Кузьмина Кристина, Виктор Егоров) занял первое место в эстафетной гонке и завоевал свою вторую медаль на всемирных Зимних играх.

Напомним, что до этого спортсмен стал серебряным призером в лыжной гонке на дистанции 1 000 метров. Отметим, что воспитанник Онежского детского дома уже в 8 классе участвовал в соревнованиях по программе Специальной олимпиады.

Продолжает отлично выступать и второй наш земляк Артём Серов. В очередной соревновательный день он завоевал серебряную медаль в гонках на снегоступах на дистанции 50 метров. Напомним, ранее Артем завоевал "золото" в гонках на снегоступах на дистанции 25 метров, - сообщает агентство по спорту АО.