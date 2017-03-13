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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/24/49791.html

Спорт

«Водник» не внял постулату Путина

«Водник» не внял постулату Путина
Фото ntv.ru
В Хабаровске сегодня определились последние участники матча за «бронзу» и финального поединка за звание чемпиона России по хоккею с мячом. Архангельский «Водник» в полуфинале уступил иркутской «Байкал-Энергии» - 1:4 и завтра сразится в борьбе за третье место с «Енисеем». Золотые медали в воскресенье, 26 марта, разыграют хабаровчане и иркутяне.

Нет сомнений, что как после вчерашнего матча «СКА-Нефтяник» - «Енисей», так и сегодняшнего с участием «Водника» главной темой обсуждения в хоккейном сообществе станет судейство. Точнее, уже стало. Гостевые многих команд буквально ломятся от болельщицких пристрастий в ту или иную сторону, которые часто переходят грань дозволенного.

Эмоции просто зашкаливают, порой доходя до ненормативной лексики, а призывы немногих любителей хоккея остановиться, не опускаться до уровня ниже плинтуса, как говорят в подобных случаях, остаются гласом вопиющего в пустыне. Итак, сегодня главным арбитром на льду «Арены «Ерофей» был хорошо знакомый всем болельщикам Никита Юкляевских из Санкт-Петербурга, которому 7 апреля исполнится 28 лет.

Как говаривал мне когда-то один известный, ныне действующий хоккеист о Юкляевских, этот человек любит не хоккей в себе, а себя в хоккее. Поэтому, можно понять и чего угодно ожидать от арбитра, который топорно делает свою работу у всех на глазах, а вот что придумает в тот или иной момент игры Юкляевских предугадать абсолютно невозможно.

Знали об этом хоккеисты «Водника»? Безусловно. Тогда с какой стати на 33-й минуте встречи после удаления Ивана Козлова к арбитру из Питера бросились сразу два наших игрока – Янис Бефус и Александр Антонов? Их объяснения случившегося естественно не возымели никакого действия на Юкляевских, а вот тому только этого и надо было. В итоге, три архангелогородца на скамейке штрафников и второй, как оказалось, победный гол иркутянина Александра Егорычева.

Конечно, судейство было, мягко говоря, несколько однобоким, но это ожидалось ещё до игры. В этой связи нелишним будет вспомнить известное высказывание президента России Владимира Путина, которое вполне можно назвать своеобразным постулатом: «Для того чтобы не сетовать на судейство, нужно выигрывать с явным преимуществом».

Сегодня, стоит признать, у «Водника» не только явного, но и вообще преимущества над соперником не было. Даже во втором тайме, когда иркутяне сели в оборону и наши земляки стали создавать пусть немногочисленные, но порой стопроцентые моменты, мяч в ворота Дениса Рысева упорно не залетал. Достаточно, вспомнить хотя бы нереализованный выход на рандеву с голкипером иркутян Александром Антоновым.

Словом, «Водник» на победу не наиграл и не заслужил права выйти в финал. Впрочем, то же самое в отношении финала относится и к «Байкал-Энергии». По существу решающий поединок за «золото» был сыгран вчера, ибо только два коллектива их Хабаровска и Красноярска заслуживают в этом сезоне звание чемпиона России.

Увы, но «Енисей» в этой паре оказался лишним, и завтра ему предстоит только борьба за «бронзу». Как заявили Сергей Ломанов, Иван Максимов и Евгений Хвалько, их подопечные будут крайне серьёзно настраиваться на этот матч, а бронзовые медали могут стать первыми наградами для целого ряда молодых хоккеистов из Красноярска.

Если добавить к этому, что «Енисей сегодня отдыхал, а завтрашний матч начнётся в 8.00 по московскому времени, то шансов у «Водника» добыть «бронзу» мало. Впрочем, они есть, и главное ими грамотно воспользоваться. В довершении ко всему хочется отметить три великолепных мяча в сегодняшнем матче, которые забили Евгений Дергаев, Максим Гавриленко и Станислав Исмагилов. Вот ради таких голов болельщики и ходят на стадион.

Александр Галин, Сегодня 16:07

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