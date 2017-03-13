Юные онежские биатлонисты встретятся с Бьорндаленом и Домрачевой

В Мурманске стартовал четвёртый финальный этап V Всероссийских детско-юношеских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий – SKIMIR». На трассы спорткомплекса «Долина Уюта» вышли более 300 юных биатлонистов из 21-го региона России, а также Республики Беларусь. Архангельскую область в столице Заполярья представляют воспитанники МБУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества» из Онеги.

Первые три этапа этих престижных соревнований прошли в Магнитогорске, Новосибирске и Южно-Сахалинске. В Мурманске определятся абсолютные победители Кубка в четырёх возрастных группах: 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007 г.р. Наши земляки из Онеги в первых трёх этапах участия не принимали, а потому на победу в общем зачёте естественно не претендуют.

Тем не менее, посостязаться в компании сильных соперников никогда не помешает. В программе «Кубка Анны Богалий» четыре биатлонные дисциплины: индивидуальная гонка, спринт, масс-старт и смешанная эстафета. Определились победители и призёры в двух видах соревновательной программы.

Лучший результат из онежан показала 16-летняя Яна Перепелица, уже имеющая опыт выступления во многих российских соревнованиях. В индивидуальной гонке на 7.5 км с четырьмя огневыми рубежами она показала восьмой результат. Её время на дистанции – 34 мин. 58.8 сек. Яну подвела неудачная стрельба. Она допустила сразу семь промахов – два на «лёжке» и пять на «стойке». Победительницей же стала Анастасия Батманова из Ульяновска – 30 мин. 39.1 сек. и четыре промаха на стрельбе.

Во второй день состоялся спринт на 4.5 км с двумя огневыми рубежами. Здесь Яна Перепелица улучшила свой прежний результат и замкнула шестёрку сильнейших. Она показала на финише время – 18 мин. 37.4 сек. Онежанка однажды промахнулась на «лёжке» и дважды на «стойке». Первенствовала в этой дисциплине Дарья Кудаева из Новополоцка. Её результат – 17 мин. 06.4 сек. При этом представительница Республики Беларусь допустила две ошибки на «стойке».

Из других наших спортсменов можно выделить выступление в возрастной группе 2002-2003 г.р. Анны Борисовой и Полины Периной. В индивидуальной гонке они показали седьмой и десятый результаты соответственно из 48 участниц. У юношей лучший показатель у Павла Елагина, который был 13-м в индивидуальной гонке в возрастной группе 2002-2003 г.р.

Завтра юные биатлонисты отдыхают и готовятся к следующим стартам. В субботу, 25 марта, будут названы победители и призёры в масс-старте, а в заключительный день, 26 марта, пройдут смешанные эстафеты.

В субботу, 25 марта, в Мурманске пройдёт, пожалуй, самое главное событие. По приглашению компании «SKIMIR» почётными гостями «Кубка Анны Богалий» станут олимпийские чемпионы Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева. Они примут участие в церемонии награждения хрустальными кубками абсолютных победителей и встретятся с участниками соревнований. Нет сомнений, что для юных биатлонистов из Онеги это событие запомнится навсегда.