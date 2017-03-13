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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/23/49760.html

Спорт

«Химик» и «Беломорец» намерены выступить в первенстве Северо-Запада

«Химик» и «Беломорец» намерены выступить в первенстве Северо-Запада
Фото matchplus.ru На снимке: Матч "Звезда" - "Химик"
Ещё не завершился мини-футбольный сезон, а Межрегиональное объединение федераций футбола (МРО) «Северо-Запад» обозначило контуры предстоящего первенства России среди любительских команд III дивизиона.

В сезоне 2017 года в первенстве МРО «Северо-Запад» по футболу предварительно подтвердили своё участие пять команд и среди них постоянные участники этого турнира последних лет – «Химик» из Коряжмы и «Беломорец» из Северодвинска.

Помимо наших земляков в соревнованиях также намерены выступить победитель первенства двух последних лет «Звезда» из Санкт-Петербурга, «Север» из Мурманска и ФК «Великий Новгород». На 10 апреля намечено совещание представителей команд-участниц, где будут рассмотрены предложения по структуре и формату первенства Северо-Запада 2017 года.

Хочется напомнить, что по итогам сезона 2016 года «Химик» и «Беломорец» расположились по соседству в турнирной таблице. Коряжемцы заняли пятое место, набрав 24 очка, а северодвинцы – шестое, имея в активе 19 баллов. При этом «Химик» оказался самой неуступчивой командой из всех девять коллективов, боровшихся за медали.

Он одержал восемь побед и потерпел столько же поражений, ни разу не сыграв вничью при разнице забитых и пропущенных мячей: 21-18. У «Беломорца» показатели скромнее: шесть побед, девять поражений и одна ничья при отрицательной разнице мячей: 17-25.

Тройку же призёров составили: «Звезда» из Санкт-Петербурга – 43 очка, «Юниор» из города на Неве – 35 и «Луки-Энергия» из Великих Лук – 32 очка.

Александр Галин, Сегодня 12:00

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