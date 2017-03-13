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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/23/49754.html

Спорт

Северодвинская «художница» отлично выступила в Подмосковье

Северодвинская «художница» отлично выступила в Подмосковье
Фото vk.com/id86401314 На снимке: Полёт Валерии Мазур
В подмосковном Одинцово прошёл VI открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной. За награды боролись 300 гимнасток от 6 до 12 лет из России, Украины и Узбекистана.

Проведение турнира стало уже традиционным, но в этом году правила изменились. Соревнования проводились только в одной, самой сильной категории «А». Впервые престижные соревнования проходили в Универсальном спортивном зале Одинцовского филиала МГИМО. Гимнастки выступали в семи возрастных категориях с 2005 по 2011 г.р.

В четырёх из них на гимнастический ковёр вышли девять представительниц ФОК «Звёздочка» из Северодвинска. Самым успешным следует признать выступление в возрастной группе 2010 г.р. юной северодвинки Валерии Мазур. Из 50-и участниц в своей категории она заняла высокое шестое место с суммой баллов 10,200.

Победительницей здесь стала Анастасия Воротнева из Саратова – 11,725 балла. Надо отметить, что конкуренция в этой возрастной группе была жёсткой. Достаточно сказать, что представительница Международной федерации спорта Ирины Винер Елизавета Фролова не смогла попасть в призовую тройку, заняв только четвёртое место.

Для нашей же землячки Валерии Мазур шестая позиция является великолепным достижением. Кстати, на этом турнире награждались первые шесть гимнасток в каждой категории. Валерия получила медаль, грамоту и подарки. В этой же группе 13-й финишировала ещё одна северодвинка Диана Шикова – 9,625 балла.

Стоит выделить результаты ещё трёх гимнасток ФОК «Звёздочка». Так, в категории 2006 г.р. восьмое и девятое места заняли Евгения Непеина и Аделина Лозовская. По сумме двух упражнений они набрали 24,350 и 23,500 балла. Победительницей стала Антонина Науменко из Нижнего Новгорода – 28,500.

Помимо них успешно выступила в Одинцово София Зелянина. В возрастной группе 2008 г.р. она замкнула десятку сильнейших с суммой баллов в двух упражнениях – 20,425 балла. Первое место у Дарины Мустакимовой из Казани – 24,925. Всего в этой категории выступали 53 «художницы».

Наша справка: Яна Батыршина (37 лет) – заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпийских игр в Атланте (1996), пятикратная чемпионка мира, чемпионка Европы, двукратная победительница финалов Гран-при. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Александр Галин, Сегодня 09:23

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