В Новодвинске начнется первенство СЗФО по боксу

В соревнованиях примут участие более ста сильнейшие боксёров из десяти регионов СЗФО.
На зональных соревнованиях будет представлена сборная Архангельской области. В её составе выступят четверо новодвинских боксёров - братья Малашковы: Кирилл и Даниил, Андрей Жуков и Сергей Полосков. Эти ребята занимаются в отделении бокса спорткомбината «Двина» ФОК АО «БЫТ» под руководством Николая Черняева и показывают достойные результаты на соревнованиях различного уровня, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.