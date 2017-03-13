В Новодвинске начнется первенство СЗФО по боксу РressFoto Поединки первенства Северо-Западного федерального округа России среди юниоров 1999-2000 годов рождения начнутся уже сегодня, 22 марта. В соревнованиях примут участие более ста сильнейшие боксёров из десяти регионов СЗФО. На зональных соревнованиях будет представлена сборная Архангельской области. В её составе выступят четверо новодвинских боксёров - братья Малашковы: Кирилл и Даниил, Андрей Жуков и Сергей Полосков. Эти ребята занимаются в отделении бокса спорткомбината «Двина» ФОК АО «БЫТ» под руководством Николая Черняева и показывают достойные результаты на соревнованиях различного уровня, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.





















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