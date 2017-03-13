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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/21/49729.html

Спорт

В Новодвинске появится новая спортивная площадка

В Новодвинске появится новая спортивная площадка
РressFoto
Из областного бюджета Новодвинску выделено 800 тысяч рублей на обустройство спортивной площадки с современным оборудованием.

Площадку планируют построить по адресу: улица Мельникова, дом 4. Здесь установят 15 спортивных комплектов, единовременно на площадке смогут находиться 25 человек.

- Администрацией города ведётся работа по усилению материально-технической базы ДЮСШ, - рассказывает начальник управления по работе со средствами массовой информации, молодёжной политике и спорту Алексей Кузнецов. - Спортивная школа уже имеет хоккейную коробку и уличную площадку для игры в мини-футбол со специальным покрытием. На сегодня остро ощущалась нехватка уличного спортивного оборудования, на котором воспитанники образовательного учреждения могли бы тренироваться в тёплое время года. С возведением данной площадки проблема будет решена. Возможность сдать нормативы ГТО на этой площадке получат и учащиеся общеобразовательных школ города. Также спортивным сооружением, расположенным в центре города, смогут воспользоваться все любители спорта. Она будет открыта для всех горожан.

Вчера 17:35

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