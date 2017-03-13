Новости дня

В Красноборском районе добровольцы спасли пекарню от пожара

Сотрудники исправительных учреждений обнаружили сим-карты в банане и мыле

Архангелогородцы отметили День счастья

Девять поморских лыжников готовятся выступить в Ханты-Мансийске

Мобильная версия 16+

Вторник, 21 марта, 15:37

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/21/49722.html

Спорт

Девять поморских лыжников готовятся выступить в Ханты-Мансийске

Девять поморских лыжников готовятся выступить в Ханты-Мансийске
Фото Валерия Уткина На снимке: Фирменный финиш Алексея Шемякина
С 25 марта по 2 апреля на лыжных трассах Центра зимних видов спорта в Ханты-Мансийске пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам. За медали будут бороться 280 сильнейших лыжников, представляющих 41 субъект Российской Федерации, в том числе и Архангельскую область.

Поморье в столицу Югры делегировало девять спортсменов. Это мастера спорта Алексей Шемякин, Василий Пушкин, Алексей Архиповский, Светлана Заборская, Екатерина Ядовина, Светлана Николаева и Анна Мокосеева, а также кандидаты в мастера спорта Константин Лобов и Виктория Трошина.

Соперниками наших земляков будут такие звёзды российского лыжного спорта, как Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Никита Крюков, Алексей Червоткин, Антон Гафаров, Сергей Турышев, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Полина Кальсина, Мария Гущина и многие другие.

Завоевать медаль в столь звёздной компании будет крайне тяжело. Однако не стоит забывать, что год назад на чемпионате России в Тюмени наш земляк из Северодвинска Алексей Шемякин выиграл бронзовую медаль на дистанции 50 км свободным стилем. Так что, не боги горшки обжигают.

В программе нынешнего чемпионата страны шесть дисциплин: скиатлон на 15 и 30 км, спринт «классикой», индивидуальные гонки на 10 и 15 км свободным стилем, командный спринт «коньком», эстафеты 4х5 и 4х10 км и масс-старт на 30 и 50 км классическим стилем. Остаётся добавить, что за всеми перипетиями на лыжных трассах Ханты-Мансийска в полном объёме можно будет наблюдать на телеканалах холдинга «Матч».

Александр Галин, Сегодня 14:59

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Депутаты и махинации: от Воробьева до АлиеваСегодня 14:05

Гостей форума «Арктика – территория диалога» удивят северными козулями и арктическими кукламиСегодня 11:22

80 лучших людей Архангельской области: Олег СоколовСегодня 09:18
1 комментарий

21 марта в Архангельской области ожидается туман Сегодня 08:56

Депутат Архгордумы Алиев задержан за взятку в 445 тысяч рублейВчера 15:38
1 комментарий

Спорт

В Архангельской области стартовал чемпионат по волейболу Сегодня 09:19

«Помор» и студентки САФУ выиграли отборочный этап Чемпионата России по флорболуВчера 14:35

Александр Терентьев замкнул шестёрку сильнейших в СыктывкареВчера 14:32

Виталий Мутко проверит деятельность Федерации по хоккею с мячомВчера 11:56

Борьба за «серебро» и «бронзу» мини-футбольного чемпионата Поморья обостриласьВчера 11:45

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске скоро пройдет Международный арктический форум. А хотели бы вы побывать в Арктике как турист?
Результаты
Новости рубрик

Архангелогородцы отметили День счастья

В Новодвинске появится круглосуточная аптека

Депутаты и махинации: от Воробьева до Алиева

В Архангельске пройдёт смотр почётных караулов

Большинство ледовых переправ Поморья будут закрыты до конца недели

На выставке «Скрепка-Экспо 2017» АЦБК заключил ряд контрактов на продажу школьных тетрадей

Алексис Деларофф: Проведение Арктического форума выведет город на международную арену

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в феврале 2017 года

В Поморье система видеонаблюдения "Ростелеком" готова к экзаменационному периоду

"Белкомур" пообещали к 2025-му

В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень

В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"

Кандидаты и мандаты. В Поморье вернулась политическая активность

Игорь Годзиш продолжает обновлять свою команду

«Неудачница» Чиркова планирует попасть в облсобрание

В Красноборском районе добровольцы спасли пекарню от пожара

Сотрудники исправительных учреждений обнаружили сим-карты в банане и мыле

Прокуратура проверит информацию об "уроках секса" в школе Ленского района

В Плесецком районе пьяный дебошир попытался завладеть оружием полицейского

Около семи тысяч счетов жителей Архангельска арестованы из-за долгов за отопление

В Архангельской области стартовал чемпионат по волейболу

«Помор» и студентки САФУ выиграли отборочный этап Чемпионата России по флорболу

Александр Терентьев замкнул шестёрку сильнейших в Сыктывкаре

Виталий Мутко проверит деятельность Федерации по хоккею с мячом

Танцоры из Архангельска выступят на всероссийском фестивале в Екатеринбурге

Центр «Патриот» объявил конкурс театральных постановок «Война. Победа. Память»

Фотоальбом "Братья и сестры" подарят участникам Арктического форума

В Новодвинске пройдёт фестиваль пения областного масштаба

В новом спектакле театра Панова зрители сыграют главную роль
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru