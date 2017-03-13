Девять поморских лыжников готовятся выступить в Ханты-Мансийске

С 25 марта по 2 апреля на лыжных трассах Центра зимних видов спорта в Ханты-Мансийске пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам. За медали будут бороться 280 сильнейших лыжников, представляющих 41 субъект Российской Федерации, в том числе и Архангельскую область.

Поморье в столицу Югры делегировало девять спортсменов. Это мастера спорта Алексей Шемякин, Василий Пушкин, Алексей Архиповский, Светлана Заборская, Екатерина Ядовина, Светлана Николаева и Анна Мокосеева, а также кандидаты в мастера спорта Константин Лобов и Виктория Трошина.

Соперниками наших земляков будут такие звёзды российского лыжного спорта, как Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Никита Крюков, Алексей Червоткин, Антон Гафаров, Сергей Турышев, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Полина Кальсина, Мария Гущина и многие другие.

Завоевать медаль в столь звёздной компании будет крайне тяжело. Однако не стоит забывать, что год назад на чемпионате России в Тюмени наш земляк из Северодвинска Алексей Шемякин выиграл бронзовую медаль на дистанции 50 км свободным стилем. Так что, не боги горшки обжигают.

В программе нынешнего чемпионата страны шесть дисциплин: скиатлон на 15 и 30 км, спринт «классикой», индивидуальные гонки на 10 и 15 км свободным стилем, командный спринт «коньком», эстафеты 4х5 и 4х10 км и масс-старт на 30 и 50 км классическим стилем. Остаётся добавить, что за всеми перипетиями на лыжных трассах Ханты-Мансийска в полном объёме можно будет наблюдать на телеканалах холдинга «Матч».