В Архангельской области стартовал чемпионат по волейболу

Турниры среди мужских и женских команд пройдут с марта по май, когда определятся обладатели всех комплектов наград.

В чемпионате Поморья среди мужчин в борьбу вступили восемь коллективов. Половина из них представляет Архангельск: «Галактика», «Динамо», «Каравелла» и «Гидросервис». Северодвинск делегировал две волейбольные дружины – «Строитель» и «Строитель-2». Конкуренцию всем этим командам должны составить «Химик» из Коряжмы и «Звезда» из Мирного.

В соревнованиях женщин примают участие шесть коллективов. И в этом турнире областной центр выставил четыре команды: «Олимпику», «Каравеллу», «Арктика-САФУ» и «ДЮСШ-99». Вместе с ними борьбу за медали поведут «ТЭЧ-Сервис» из Новодвинска и «Искра» из Котласа.

Проведены стартовые матчи в обоих турнирах. Отличительной чертой многих встреч стала бескомпромиссная борьба с первых до последних минут. Мало кто избежал потерь в состоявшихся играх.

Об этом свидетельствуют в частности результаты в мужском турнире: «Химик» – «Каравелла» – 3:1, «Химик» – «Гидросервис» – 0:3, «Галактика» – «Каравелла» – 1:3, «Гидросервис» – «Динамо» – 3:1, «Каравелла» – «Строитель» – 3:1, «Динамо» – «Звезда» – 3:0, «Галактика» – «Химик» – 3:0, «Строитель» – «Химик» – 3:0, «Строитель» – «Звезда» – 3:0, «Динамо» – «Химик» – 3:0.

В женском турнире также состоялись первые матчи: «Арктика-САФУ» – «Каравелла» – 0:3, «ДЮСШ-99» – «ТЭЧ-Сервис» – 3:0, «ТЭЧ-Сервис» – «Каравелла» – 0:3, «ДЮСШ-99» – «Арктика-САФУ» – 3:0, «Каравелла» – «Искра» – 3:1, «Олимпика» – «Искра» – 3:1, «ТЭЧ-Сервис» – «Арктика-САФУ» – 3:2.

Ближайшие встречи чемпионата области по волейболу состоятся 21 марта в Северодвинске, а в выходные на спортивных площадках Архангельска и Коряжмы, сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».