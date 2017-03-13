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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/20/49700.html

Спорт

«Помор» и студентки САФУ выиграли отборочный этап Чемпионата России по флорболу

«Помор» и студентки САФУ выиграли отборочный этап Чемпионата России по флорболу
Фото пресс-службы "Водника"
В минувшие выходные в центре развития спорт «Норд Арена» прошел отборочный этап Чемпионата России по флорболу среди мужских и женских команд в дивизионе «Баренц». За две путевки в следующий этап соревнований боролись восемь команд из Архангельской области.

Среди мужчин вне конкуренции был многократный чемпион России – «Помор», которые во всех матчах одержал уверенные победы с общим счетом 52:10. Бортба за вторую путевку развернулась между командой САФУ и молодежной сборной Архангельской области. По ходу очного поединка студенты дважды проигрывали, но за считанные мгновения до финального свистка им удалось перевести матч в овертайм – 6:6. В дополнительное время им удалось вырвать победу – 7:6.

- На различных соревнованиях мы несколько раз встречались с молодежной сборной Поморья и всегда их уверенно обыгрывали. В этот раз это сыграло с ними злую шутку. Матч для нас получился очень тяжелым. Только за счет опыта нам удалось одержать победу, - сказал наставник сборной САФУ Владимир Костяев.

Дебютантом этих соревнований стала «молодежка» «Водника», для которой еще со всем недавно завершился хоккейный сезон. Дубль желто-зеленых уступил во всех матчах и замкнул турнирную таблицу.

- В этом турнире мы не ставили во главу угла результат. Самое главное для нас это развитие игровых качеств у ребят. У нас в регионе проходит масса соревнований по игровым видам спорта, и мы будем стараться принимать во всех них участие, - подвел итог выступления главный тренер команды «Водник-2» Олег Батов.

У прекрасной половины человечества не было равных девушкам из команды «Наука-САФУ». Вслед за ней расположились «Заря» и «Искра».

Финальный турнир Чемпионата России состоится в середине весны. Место его проведения еще не определено.

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