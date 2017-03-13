Александр Терентьев замкнул шестёрку сильнейших в Сыктывкаре

В столице Республики Коми завершилось первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок (19-20 лет). В заключительный день соревнований спортсмены выявляли сильнейших в скиатлоне на 10 и 20 км.

Вновь на сыктывкарской лыжне уверенно выступил наш земляк из Северодвинска, кандидат в мастера спорта Александр Терентьев. В гонке на 20 км, где первую половину дистанции лыжники преодолевают «классикой», а вторую – «коньком», Александр занял шестое место среди 75-и стартовавших.

Результат Терентьева – 48 мин. 53.0 сек. Он уступил победителю Ярославу Егошину из Тюменской области 37.5 сек. Вторым финишировал москвич Ярослав Рыбочкин – 48 мин. 18.9 сек., а «бронза» досталась Сергею Ардашеву из Удмуртии – 48 мин. 26.7 сек.

Александр Терентьев, замкнув шестёрку лучших в юниорском скиатлоне, второй раз на этих соревнованиях выполнил норматив мастера спорта. Помимо этого, выступая в Сыктывкаре в трёх дисциплинах, он набрал 122 рейтинговых очка. Напомним, что в спринте Александр завоевал бронзовую медаль, а в индивидуальной гонке на 10 км «классикой» финишировал 19-м.

У девушек, бежавших дистанцию 10 км, не было равных Лидии Дуркиной из Санкт-Петербурга. Она стала победительницей первенства России с результатом – 27 мин. 03.0 сек. Лучшей из представительниц Архангельской области была Виктория Трошина, занявшая 18-е место. Её время на финише – 28 мин. 24.9 сек.