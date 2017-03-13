Виталий Мутко проверит деятельность Федерации по хоккею с мячом

Спустя две недели в региональный парламент пришел ответ за подписью вице-премьера российского Правительства Виталия Мутко. Чиновник обязал министерство спорта совместно с Олимпийским комитетом России проверить деятельность Федерации по хоккею с мячом и доложить о результатах.
Как отметил один из авторов обращения, депутат областного Собрания Юрий Шаров, парламентарии удовлетворены реакцией.— Мы рассчитываем на взвешенный подход спортивных чиновников. Признательны Виталию Леонтьевичу за внимание к проблеме и желанию в ней досконально разобраться. Нам, болельщикам, нужен честный и зрелищный спорт. Будем с нетерпением ждать итогов рассмотрения нашего обращения, — заявил Юрий Шаров.