Борьба за «серебро» и «бронзу» мини-футбольного чемпионата Поморья обострилась

В Вычегодском вчера был сыгран пропущенный матч первого тура чемпионата Архангельской области по мини-футболу между котласской «Искрой» и МФК «Вельск». Та игра, как известно, не состоялась из-за неприбытия архангельской бригады арбитров.

В воскресенье, 19 марта, команды вновь вышли на площадку. Победа нужна была обоим коллективам, но в особенности её жаждали котлашане. Они ведут борьбу за медали турнира, а для завоевания «серебра» «Искре» в оставшихся поединках очки терять никак нельзя.

Неудивительно, что уже в первом тайме хозяева трижды поразили ворота гостей, а в оставшееся время просто сыграли по счёту. В итоге, столь важная победа футболистов из Котласа – 4:1, которые продолжают претендовать на серебряные медали. Теперь всё решится 25 и 26 марта в Архангельске, когда в столице Поморья пройдут три матча с участием местных «Армиды» и «Ромы», а также котласской «Искры».

В субботу, 25 марта, «Армида» будет принимать гостей из Вельска, а «Пахарь» встретится с «Искрой». На следующий день, 26 марта, состоятся две игры, которые и назовут обладателей «серебра» и «бронзы»: «Армида» - «Искра» и «Рома» - «Звёздочка». В этот же день «Пахарь» будет принимать северодвинский «Севмаш».

Завершится чемпионат Архангельской области 15 и 16 апреля в Вельске. В эти дни здесь дважды по взаимной договорённости сыграют МФК «Вельск» и САФУ. Напомним, что чемпион Поморья определился досрочно. Им стал коллектив северодвинской «Звёздочки».

Турнирное положение команд: «Звёздочка» - 33 очка после 13 игр, «Рома» - 28 (13), «Армида» - 23 (12), «Искра» - 23 (12), САФУ – 10 (12), «Севмаш» - 10 (13), МФК «Вельск» - 9 (11), «Пахарь» - 5 (12).