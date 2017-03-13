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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/20/49692.html

Спорт

Борьба за «серебро» и «бронзу» мини-футбольного чемпионата Поморья обострилась

Борьба за «серебро» и «бронзу» мини-футбольного чемпионата Поморья обострилась
Фото Николая Лахтионова
В Вычегодском вчера был сыгран пропущенный матч первого тура чемпионата Архангельской области по мини-футболу между котласской «Искрой» и МФК «Вельск». Та игра, как известно, не состоялась из-за неприбытия архангельской бригады арбитров.

В воскресенье, 19 марта, команды вновь вышли на площадку. Победа нужна была обоим коллективам, но в особенности её жаждали котлашане. Они ведут борьбу за медали турнира, а для завоевания «серебра» «Искре» в оставшихся поединках очки терять никак нельзя.

Неудивительно, что уже в первом тайме хозяева трижды поразили ворота гостей, а в оставшееся время просто сыграли по счёту. В итоге, столь важная победа футболистов из Котласа – 4:1, которые продолжают претендовать на серебряные медали. Теперь всё решится 25 и 26 марта в Архангельске, когда в столице Поморья пройдут три матча с участием местных «Армиды» и «Ромы», а также котласской «Искры».

В субботу, 25 марта, «Армида» будет принимать гостей из Вельска, а «Пахарь» встретится с «Искрой». На следующий день, 26 марта, состоятся две игры, которые и назовут обладателей «серебра» и «бронзы»: «Армида» - «Искра» и «Рома» - «Звёздочка». В этот же день «Пахарь» будет принимать северодвинский «Севмаш».

Завершится чемпионат Архангельской области 15 и 16 апреля в Вельске. В эти дни здесь дважды по взаимной договорённости сыграют МФК «Вельск» и САФУ. Напомним, что чемпион Поморья определился досрочно. Им стал коллектив северодвинской «Звёздочки».

Турнирное положение команд: «Звёздочка» - 33 очка после 13 игр, «Рома» - 28 (13), «Армида» - 23 (12), «Искра» - 23 (12), САФУ – 10 (12), «Севмаш» - 10 (13), МФК «Вельск» - 9 (11), «Пахарь» - 5 (12).

 

Александр Галин, Сегодня 11:45

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