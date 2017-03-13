Со льда и из эфира навсегда ушёл Сергей Гимаев

Вчерашняя новость о безвременной, нелепой смерти Сергея Наильевича Гимаева - человека, посвятившего всю жизнь хоккею, буквально повергла в шок всё хоккейное сообщество. Внеплановый матч в Туле с участием «Легенд хоккея», в составе которых на лёд вышел и 62-летний Гимаев, стал последним в жизни великолепного хоккеиста и тренера, блестящего журналиста и комментатора, настоящего русского мужика.

Общепризнанно, что даже не слишком сведущие в хоккее люди с интересом слушали его комментарии во время и после матча, где от Сергея Наильевича на орехи доставалось всем тем, кто заслуживал этого. При этом, нелицеприятных слов удостаивались хоккеисты, тренеры, хоккейные чиновники, невзирая на высокие звания и заслуги в прошлом.

Неудивительно, что главный тренер сборной России Олег Знарок, выражая вчера соболезнования в связи со смертью Гимаева, признался: «Такие вещи говорил, что немногие скажут». При этом важно отметить одну вещь: его резкие порой комментарии в адрес клуба или национальной сборной, игрока-любителя или звезды вроде Овечкина служили только одной цели – покорению самых высоких вершин в хоккее.

Его конструктивная критика никогда не была пустым критиканством, а дешёвый популизм, присущий некоторым молодым журналистам, к Гимаеву так и не пристал. Он сам этого не хотел, а потому по праву заслужил звание «Звезды и эталона журналистского мира». После вчерашней трагедии в Туле многие болельщики искренне недоумевают: «Кто сейчас будет комментировать хоккей? Ведь рядом с Сергеем Гимаевым поставить было некого».

Действительно, трудно представить, что в разгаре борьбы за Кубок Гагарина мы больше не услышим знакомый до боли голос Сергея Наильевича, его высочайший профессионализм в разборе хоккейных полётов и реальную оценку всех действующих лиц на хоккейной площадке.

И всё-таки нашему хоккею повезло, что в нём свою законную нишу до вчерашнего дня занимал человек, благодаря которому многие любители спорта буквально влюбились в хоккей, которому отдал свою жизнь Сергей Гимаев. В российском футболе, по нашему мнению, такого человека пока нет.

Не верится, что Сергея Наильевича больше не увидят в российских глубинках, где он любил бывать, чтобы передавать свой бесценный опыт юному поколению хоккеистов. Ещё две недели назад Гимаев открывал хоккейный корт у наших соседей в Заполярном Мурманской области. Как обычно, много беседовал с молодёжью и по традиции дал мастер-класс для юных хоккеистов. Вчера прямо на льду ему стало плохо. Казалось, всё пройдет, и вскоре Сергей Гимаев вернётся в игру. К сожалению, он больше не вернётся.

О трагическом известии из Тулы заместитель председателя Архангельской региональной общественной спортивной организации «ХК «Спартак Архангельск», один из лидеров хоккейного «Помора» Андрей Щелоков узнал вчера вечером: «Мы встречались в товарищеском матче с «Ледоколом» в рамках подготовки к финалу НХЛ и только после игры узнали о смерти Сергея Гимаева. Первое ощущение: мы, хоккеисты, все любители хоккея в лице Сергея Наильевича потеряли настоящего профессионала. А он им был и в качестве игрока, и тренера, и, конечно, блестящего комментатора. Мы могли соглашаться с его мнением, а в чём-то нет, но всегда уважали его взгляд на хоккей, которому он был предан до последних секунд. Очень жаль, что наш спорт и хоккей в частности потерял такого великого человека».