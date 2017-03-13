Александр Румянцев – серебряный призёр чемпионата России

В челябинском Ледовом Дворце «Уральская молния» завершился чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье – классическом и спринтерском. Архангельскую область на этих соревнованиях представляли два спортсмена из столицы Поморья – мастер спорта международного класса Александр Румянцев и мастер спорта Кирилл Быков.

Успешным следует признать выступление на челябинском льду лидера поморских конькобежцев Александра Румянцева. Он завоевал серебряную медаль в классическом многоборье, набрав по сумме четырёх дистанций 156,896 очка. Чемпионом России стал Сергей Трофимов, представлявший в Челябинске Московскую и Нижегородскую области. Его результат – 156,230. «Бронза» в активе москвича Сергея Грязцова – 157,186 очка.



Александр Румянцев уже по традиции отлично пробежал свои коронные 5000 и 10 000 метров. Оба раза он был первым. На «пятёрке» его время – 6 мин. 33,62 сек., а на «десятке» - 13 мин. 38,22 сек. А вот на дистанциях 500 и 1500 метров архангелогородец не сумел попасть в пятёрку сильнейших. Именно по этой причине Румянцев не смог добраться до первого места в многоборье.

Что касается других победителей, в спринтерском многоборье у мужчин золотую медаль завоевал представитель Московской области и Краснодарского края Алексей Есин. У женщин в классическом многоборье чемпионкой страны стала Анна Юракова из Калужской области, а в спринтерском не было равных Дарье Качановой из Нижегородской области.