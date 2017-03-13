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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/18/49673.html

Спорт

Александр Терентьев – бронзовый призёр первенства России

Александр Терентьев – бронзовый призёр первенства России
Фото vk.com/public29682552
В Сыктывкаре стартовало первенство России по лыжным гонкам среди юниоров (19-20 лет). Уже завершились два вида программы: спринт свободным стилем и индивидуальная гонка на 5 и 10 км «классикой».

Отлично в первый день соревнований выступил наш земляк из Северодвинска Александр Терентьев. Он стал обладателем бронзовой медали в спринте, уступив только победителю Андрею Некрасову из Республики Коми и серебряному призёру Андрею Кузнецову из Пермского края. Помимо этого, Александр выполнил норматив мастера спорта. Всего же на старт спринта у юниоров вышли 110 участников.

У девушек за победу боролись 103 спортсменки. «Золото» завоевала Елена Кучева из Новосибирской области. «Серебро» и «бронза» в активе Ольги Кучерук из Тюменской области и Аиды Баязитовой из Москвы соответственно. Единственная представительница Поморья в этой дисциплине Алина Потуткина финишировала на 64-й позиции.

Во второй день первенства прошли индивидуальные гонки классическим стилем на 5 км у юниорок и на 10 км – у юниоров. Золотую и серебряную медали здесь завоевали лыжницы из Санкт-Петербурга – Полина Некрасова и Лидия Дуркина. На третьем месте спортсменка из Тюменской области Ольга Кучерук.

Лучшей из наших землячек стала Виктория Трошина, занявшая 15-е место из 108 стартовавших лыжниц. У юниоров победителем стал Егор Казаринов из Татарстана. Он опередил Ярослава Егошина из Тюменской области и Сергея Ардашева из Удмуртии. Наш Александр Терентьев на сей раз был на финише 19-м. Всего же в гонке приняли участие 116 лыжников.

Впереди у сильнейших юниоров и юниорок страны ещё два дня соревнований. Завтра, 18 марта, состоятся две эстафеты: 4х3 км у лыжниц и 4Х5 км у лыжников. В заключительный день, 19 марта, пройдёт скиатлон. Девушки побегут дистанцию 10 км, а юноши – 20 км.

Александр Галин, Вчера 12:18

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