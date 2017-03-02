Два архангельских конькобежца выступят в Челябинске

В челябинском Ледовом Дворце «Уральская молния» завтра стартует чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье – классическом и спринтерском. Архангельскую область на этих соревнованиях представят два спортсмена из столицы Поморья – мастер спорта международного класса Александр Румянцев и мастер спорта Кирилл Быков.

Оба наших земляка попали в число 20 сильнейших конькобежцев, допущенных к участию в чемпионате страны. Этого права они добились по итогам третьего этапа Кубка России. Соперниками Румянцева и Быкова станут лучшие российские спортсмены, включая всех членов национальной сборной за исключением Дениса Юскова.

Вместе с дуэтом архангелогородцев за медали чемпионата в классическом многоборье будут бороться такие известные конькобежцы как Сергей Грязцов, Валерий Конышев, Данила Семериков, Евгений Серяев, Данил Синицын и Сергей Трофимов. Все они являются участниками выступлений в Кубке мира. Чемпионат России в Челябинске пройдёт в течение двух дней и завершится в субботу, 18 марта.