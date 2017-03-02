«Водник» вышел в полуфинал чемпионата России

15 марта поддержать любимую команду пришли около пяти тысяч болельщиков, что стало рекордом за весь сезон.

Открыли счёт в матче первоуральские хоккеисты — на 40-й секунде точно реализовав свободный удар. «Водники» смогли собраться и быстро сравняли счёт, а затем и добились перевеса в два гола к концу тайма. Отличились Сергей Калинин, Евгений Дергаев и Александр Антонов. При этом много моментов у ворот противника архангелогородцы реализовать так и не смогли.

Всю второю половину игры гости пытались избежать поражения. Однако два забитых в ворота «Водника» гола не спасли положения. У архангелогородцев отличились Дмитрий Попутников и Евгений Дергаев.

Итоговый счёт: 5:3.

24 марта «Водник» проведет полуфинальный матч в Хабаровске против иркутской «Байкал-Энергии», - сообщает "Регион 29".