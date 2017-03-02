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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/16/49617.html

Спорт

Впереди у «Водника» вновь иркутский барьер

Впереди у «Водника» вновь иркутский барьер
Фото Романа Абрамовского
Вчерашний ответный матч на стадии четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом между хоккеистами «Водника» и «Уральского трубника» ожидаемо завершился уверенной победой наших земляков.

Почему ожидаемо? Дело в том, что по ходу предыдущего поединка, в котором «водники» додавили первоуральцев лишь в овертайме, было видно невооружённым глазом: гости сделали ставку именно на эту игру.

Надо признать, они как никогда были близки к успеху, но не дотерпели всего три минуты, позволив Евгению Дергаеву сравнять счёт с пенальти. А потом были тот самый овертайм и победный мяч в исполнении того же капитана архангелогородцев. Вчера гостей хватило только на то, чтобы на исходе первой минуты игры забить мяч в ворота Андрея Рейна, а затем всё встало на свои места.

К удивлению многих у подопечных Александр Тюкавина пошли угловые. Один за другим мячи в ворота Александра Морковкина после розыгрыша этих стандартов забили Сергей Калинин, Евгений Дергаев и Дмитрий Попутников. Ещё один гол с игры провёл Александр Антонов. Стоит отметить один интересный факт: три из четырёх мячей «водники» забили, реализовав численное большинство.

Таким образом, к 60-й минуте игра по существу была сделана – 4:1, и «Воднику» оставалось просто доиграть матч. Кстати, в этот момент преданные болельщики «Трубника», смирившись с поражением родной команды, уже отдавали должное своим хоккеистам: «Всё нормально. «Трубник» провёл сезон достойно. Вы – молодцы! Гордимся вами. Саше Морковкину отдельный респект!»

Трудно не согласиться с этими словами. Занять пятое место в суперлиге с очень скромным составом – дорогого стоит. А «Водник» тем временем довёл-таки матч до победы – 5:3. На очередной гол Евгения Дергаева гости, к их чести, ответили ещё двумя в исполнении Сергея Почкунова и Григория Липина.

Общий счёт в серии стал 3:1. Успех к «Воднику» пришёл в трудной борьбе. По существу наши земляки были заметно сильнее только во втором тайме второго матча в Первоуральске. В остальном команды были достойны друг друга.

Заслуженная победа архангельской ледовой дружины, которая впервые с 2005-го года завоевала право выступить в «Финале четырёх». Медали чемпионата России будут разыграны в Хабаровске. В первом полуфинале 23 марта на льду «Арены «Ерофей» сойдутся «СКА-Нефтяник» и «Енисей».

На следующий день путёвку в финал будут оспаривать «Байкал-Энергия» и «Водник». Поединок за бронзовые медали пройдёт 25 марта, а 26-го состоится решающий матч, который назовёт имя нового чемпиона России. Каковы шансы архангельских хоккеистов в Хабаровске, сказать трудно.

Судьба встречи с иркутянами будет зависеть от многих факторов, в том числе от даты начала игры. Не стоит забывать, что разница во времени между Иркутском и Хабаровском составляет всего 2 часа, а вот Москву разделяют с этим городом уже 7 часов.

Между прочим, наставник «Байкал-Энергии» Владимир Янко заявил, что его команде не принципиально, с кем придётся сыграть в полуфинале: «Считаю, самое главное следить за своим состоянием. Ведь если мы будем отлично подготовлены физически и тактически, результат всегда придет».

Словом, на деревянную медаль «Водник» уже наиграл. А что будет в Хабаровске сейчас одному хоккейному богу известно. Остаётся только пожелать успеха нашей команде на дальневосточном льду.

Александр Галин, Сегодня 08:03

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