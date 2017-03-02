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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/16/49616.html

Спорт

Архангельские шахматисты – сильнейшие на Северо-Западе

Архангельские шахматисты – сильнейшие на Северо-Западе
Фото nwchess.ru На снимке: Сборная Архангельской области по шахматам
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин. Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров.

Отличным можно признать выступление наших земляков из Архангельской области. В командном зачёте первая сборная Поморья была вне конкуренции и уверенно заняла первое место с результатом 23 очка. В составе нашей команды победу ковали Александр Черняев, Антон Самойлов, Сергей Зайков и Диана Файзутдинова.

Квартет архангельских шахматистов значительно опередил серьёзных соперников из Ленинградской области. Вторая сборная этого региона финишировала второй – 19,5 очков, а первая – третьей (19.0). К сожалению, вторая команда Архангельской области финишировала на скромной 12-й позиции, набрав всего 8 баллов. Однако причина столь скромного выступления вполне уважительная. Всё дело в том, что в составе этой сборной было задействовано всего три участника – Игорь Лукьянов, Владислав Архипов и Алина Сумарокова.

В личном зачёте лучший результат из северян показала Диана Файзутдинова. В соревновании женщин у неё в активе 6 очков, как и у Екатерины Устич из Калининградской области. Увы, но по дополнительным показателям «золото» чемпионата СЗФО завоевала Екатерина. У Дианы серебряная медаль, а «бронза» досталась Юлии Белкиной из Вологодской области – 5.5 очков. Ещё одна наша землячка Алина Сумарокова финишировала на седьмом месте – 3 очка.

У мужчин всё решалось на финише турнира. К сожалению, в заключительном девятом туре между собой встретились лидеры сборной Архангельской области – Александр Черняев и Антон Самойлов. Игравший белыми Антон сумел одержать важную победу и, набрав 6.5 баллов, занял третье место, став обладателем бронзовой награды.

Александр Черняев остался на четвёртой позиции с результатом 6 очков. Оба наших шахматиста, как и Диана Файзутдинова, завоевали право выступить в высшей лиге чемпионата России. «Золото» и «серебро» в мужском турнире выиграли Даниил Линчевский из Санкт-Петербурга (7.5 очков) и Сергей Ульянин из Новгородской области (7.0) соответственно.

Александр Галин, Сегодня 07:43

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