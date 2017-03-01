“Водник-2007” – серебряный призер Северо-Западной детской хоккейной лиги Фото пресс-службы "Водника" Накануне в Сыктывкаре завершился II этап Северо-Западной детской хоккейной лиги. Соревнования проходили в двух возрастных группах : 2006 г.р. и 2007-2008 г.р. Поморье на турнире представляло три команды регионального центра развития спорта «Водник». Соперниками желто-зеленых были их сверстники из Республики Коми, Московской и Мурманской областей. Наиболее удачно из архангельских команд выступил «Водник-2007». Вплоть до последнего тура они были в числе лучших на турнире. В заключительном матче они встретились с командой СШОР №1 из Сыктывкара. В упорном поединке они уступили – 1:2. У остальных ледовых дружин из Архангельска не получилось войти в тройку призеров.



По итогам турнира в младшей возрастной группе в число лучших игроков вошли защитник Вадим Клыгин («Водник-2008») и нападающий Иван Подлесный («Водник-2007»).



В конце марта в Архангельске пройдет традиционный юношеский турнир “Vodnik open”, который завершит хоккейный сезон для юных спортсменов. Нашли ошибку? Выделите текст,

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