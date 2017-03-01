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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/15/49594.html

Спорт

Если бы не хет-трик Евгения Дергаева…

Если бы не хет-трик Евгения Дергаева…
Фото Романа Абрамовского
Поистине злым гением «Уральского трубника» второй раз за три года становится капитан «Водника» Евгений Дергаев. После вчерашнего четвертьфинального матча чемпионата России по хоккею с мячом в Архангельске, который в овертайме завершился трудной победой хозяев – 4:3, многие вспомнили события, произошедшие на льду стадиона «Труд» 8 марта 2014 года.

Тогда на стадии 1/8 финала «Водник» также встречался с первоуральцами. В гостях архангелогородцы уступили – 4:7, а в ответном матче вырвали столь важную победу – 3:2. Пришлось командам оспаривать путёвку в четвертьфинал в дополнительном третьем поединке.

Как известно, он в основное время не выявил победителя – 5:5, причём «водники» ушли от поражения за 10 минут до конца игры. А судьбу того исторического матча решил на 95-й минуте овертайма капитан «Водника» Евгений Дергаев – 6:5.

Во многом сценарий той встречи повторился вчера. Посмотреть матч примерно равных команд собралось на трибунах стадиона «Труд» рекордное количество болельщиков – 4500. Надо признать, они не обманулись в своих надеждах. Сначала они радовались успеху Яниса Бефуса, открывшему счёт в этой нелёгкой игре для обоих коллективов, а затем огорчались, когда в течение трёх минут Дмитрий Степченков и Евгений Сысоев вывели гостей вперёд – 2:1.

Во втором тайме хозяева бросились отыгрываться, и на 59-й минуте свой первый мяч в этой встрече забил Евгений Дергаев. Увы, радоваться подопечным Александра Тюкавина пришлось недолго. Первоуральцы, начав с центра поля, заработали угловой, который чётко реализовал знакомый архангелогородцам по выступлениям за «Водник» Дмитрий Разуваев – 3:2.

Время неумолимо приближалось к концу матча. Казалось, наконец-то удача повернётся в столице Поморья «Уральскому трубнику», и он получит право провести решающий пятый поединок на своём поле. Иначе думали хозяева. За три минуты до финального свистка главного арбитра Дмитрия Добрянского Янис Бефус заработал 12-метровый, и Евгений Дергаев не промахнулся – 3:3.

Второй раз в истории противостояния команд им пришлось выяснять отношения в двух дополнительных таймах по 10 минут до победного гола. И вновь гости были ближе к успеху, но на исходе первой десятиминутки великолепный шанс не использовал Сергей Почкунов.

А вот Евгений Дергаев первоуральцев не простил и на 102-й минуте матча принёс победу своей команде – 4:3. По сути, равная игра абсолютно равных соперников должна была завершиться логичной ничьей, но, как известно, на стадии плей-офф кто-то должен выиграть.

Хоккеистов «Водника» стоит поздравить за волю к победе, а «Трубник» за уверенную игру в обороне и отличные командные действия. Конечно, в очередной уже раз стоит отметить блестящие действия на последнем рубеже обороны гостей голкипера Александра Морковкина.

В чём же видится главная причина успеха «Водника»? Прежде всего, в подборе исполнителей, о котором не только «Уральский трубник», но и многие другие коллективы могут только мечтать. Вот они-то и сделали вчера игру, а первую скрипку в архангельском хоккейном ансамбле в который раз сыграл Евгений Дергаев.

Первоуральцам с их минимальным бюджетом и игроками среднего уровня, тем не менее, хочется сказать самые добрые слова за их жажду борьбы и полную самоотдачу до последней секунды встречи. Положа руку на сердце, «водникам» этих качеств частенько не хватает.

Сегодня в 19.00 «Водник» и «Уральский трубник» встретятся в четвёртом четвертьфинальном матче, который может стать последним для обеих команд. Произойдёт это только в случае успеха архангелогородцев. Если первоуральцы совершат почти невозможное и одержат победу, решающий поединок состоится уже на их домашнем льду 19 марта.

Однако при всём уважении к славному коллектива с Урала психологическое преимущество после вчерашнего успеха в овертайме будет явно на стороне ледовой дружины с берегов Северной Двины. Впрочем, в спорте всё бывает, а потому подождём до вечера.

Александр Галин, Сегодня 09:05

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