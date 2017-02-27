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Футболисты САФУ поборются за путёвку во Всероссийский финал «Золотой лиги»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/14/49588.html

Спорт

Футболисты САФУ поборются за путёвку во Всероссийский финал «Золотой лиги»

Футболисты САФУ поборются за путёвку во Всероссийский финал «Золотой лиги»
Фото narfu.ru
С 15 по 17 марта в Петрозаводске пройдёт второй тур соревнований по мини-футболу среди студенческих команд Северо-Запада в «Золотой лиге» дивизиона Всеволода Боброва. За две путёвки во Всероссийский финал будут соперничать четыре команды, включая САФУ из Архангельска.

Соперниками наших студентов, как и в первом туре, будут коллективы Ухтинского государственного технического университета (УГТУ), Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) и Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина (СГУ).

В первом туре, который прошёл в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге, мини-футбольная дружина Юрия Лукина одержала победу над спортсменами из столицы Коми – 5:1 и уступила ухтинцам – 2:5 и студентам из столицы Карелии – 0:8. Таким образом, положение команд в турнирной таблице накануне игр второго тура выглядит так: УГТУ – 7 очков, ПетрГУ – 4, САФУ – 3 и СГУ – 3 балла.

По регламенту соревнований в финальный этап от МРО «Северо-Запад» в «Золотой лиге» выходят две команды. Это значит, что у футболистов САФУ есть хорошие шансы пробиться в эту стадию турнира.

 

Стартовый матч второго тура архангелогородцы проведут завтра, 15 марта, с хозяевами соревнований из ПетрГУ. В четверг, 16 марта, наших земляков ждёт поединок с коллективом СГУ и, наконец, в пятницу, 17 марта, соперником студентов САФУ станет команда УГТУ.

Александр Галин, Сегодня 15:41

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