В Новодвинске прошёл турнир по кобудо

11 марта в Новодвинске состоялся ХIХ турнир по восточному единоборству кобудо, посвященный памяти бойца архангельского ОМОНа Сергея Калмыкова и всех погибших при исполнении служебного долга.

Сергей Альбертович Калмыков поступил на службу в архангельский ОМОН в 1994 году в возрасте 24 лет. Он погиб во время своей второй командировки на Северный Кавказ. В турнире приняли участие более 100 спортсменов, представляющих различные силовые ведомства и спортивные школы региона. Зрители смогли увидеть на татами поединки как взрослых бойцов, так и юниоров.

По традиции соревнования начались с вручения цветов маме Сергея – Лидии Мифодьевне Калмыковой. Открывая турнир, начальник управления Росгвардии по Архангельской области полковник полиции Андрей Плотников отметил, что из года в год соревнования собирают большое количество сильнейших спортсменов Архангельской области.

В следующем году нас ждет юбилейный XX турнир. Мы хотим сделать его открытым, выйти за рамки области и пригласить как минимум команды из Вологды и Ярославля, – сообщил директор спорткомбината «Двина» ФОК ОАО "БЫТ" Роман Семёнов.

В результате упорных поединков золото турнира в общекомандном зачете завоевала команда управления Росгвардии по Архангельской области, представленная сотрудниками ОМОНа. Серебро взяла сборная Новодвинска. Третье место – у представителей регионального УФСИН, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.