Команда баскетболистов "Факел" заняла третье место в школьном чемпионате СЗФО

В «Норд Арене» завершился окружной финал школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Путёвку на суперфинал получили команды, занявшие первое и второе места. У юношей это ШБК «Рекорд» (школа № 3, г. Сосновый Бор, Ленинградская область) и ШБК «Хибины» («Хибинская гимназия», г. Кировск, Мурманская область). Бронзовые медали получили баскетболисты из ШБК «ГИЯ» («Гимназия иностранных языков», г. Ухта, Республика Коми).

Среди девушек сильнейшими стали ШБК «Аэродром» («Гатчинская СОШ № 2», г. Гатчина, Ленинградская область) и ШБК «Пчёлки» (школа № 4, г. Великий Устюг,

Третье место удалось завоевать архангельской команде «Факел», представлявшей школу № 14, - сообщает пресс-служба городской администрации.