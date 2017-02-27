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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/13/49568.html

Спорт

Футболисты «Звёздочки» поборются за Кубок чемпионов Северо-Запада

Футболисты «Звёздочки» поборются за Кубок чемпионов Северо-Запада
С 19 по 23 апреля в Великом Новгороде пройдёт XII Кубок чемпионов МРО «Северо-Запад» по футболу. В нём примут участие восемь команд, среди которых семь чемпионов своих регионов и один обладатель кубка по итогам сезона 2016 года.

В турнире выступят: чемпион Санкт-Петербурга «Звезда», обладатель Кубка Санкт-Петербурга «Максима», чемпион Ленинградской области «ЛАЗ» из Луги, чемпион Псковской области «Луки-Энергия» из Великих Лук, чемпион Мурманской области «Кандалакша», чемпион Новгородской области ФК «Новгородский район», чемпион Калининградской области «Шторм» из Калининграда и чемпион Архангельской области «Звёздочка» из Северодвинска.

Интересно, что первые семь команд были названы организаторами турнира сразу же. А вот «Звёздочке», которую болельщики знают как «Беломорец», пришлось выдержать конкуренцию в борьбе за последнюю восьмую путёвку с «Юниором» из Санкт-Петербурга, «Автофаворитом» из Пскова и «Гатчиной» из Ленинградской области. Матчи турнира пройдут на поле новгородского стадиона «Электрон», который, кстати, является домашней ареной коллектива ФНЛ – ФК «Тосно».

Последний раз футболисты «Беломорца» принимали участие в Кубке чемпионов Северо-Запада в 2015 году. Их соперниками в Санкт-Петербурге были местная «Звезда», «Тосно-м» из Тосно и ДЮСШ-2 из Великого Новгорода. Северодвинцы тогда уступили по очереди «Тосно-м» - 0:1, «Звезде» - 1:5 и «ДЮСШ-2 – 1:2, заняв последнее четвёртое место. Победителем же турнира ожидаемо стали футболисты «Звезды».

В прошлом году соревнования в Выборге собрали уже восемь коллективов. За победу боролись «Звезда», «Тосно-м», «Шторм» из Калининграда, псковский «Автофаворит», «Луки-Энергия» из Великих Лук, «Кандалакша», «Энергогарант» из Петрозаводска и местный «Фаворит». В финале встретились «Фаворит» и «Звезда». Матч не выявил победителя – 2:2, а в серии пенальти точнее были хозяева – 5:3.

Александр Галин, Сегодня 15:06

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