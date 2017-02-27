Хоккеисты «Севмаша» - обладатели Кубка Архангельской области

В Северодвинске на малом поле стадиона «Север» прошёл розыгрыш Кубка Архангельской области по хоккею с мячом. Борьбу за почётный трофей вели четыре коллектива: «Севмаш», а также архангельские «Портовик», «Помор» и «Атлант».

В полуфиналах «Севмаш» разгромил архангельский «Атлант» - 16:1, а «Портовик» в упорной борьбе вырвал победу у своих земляков из «Помора» - 2:1. В первой игре у севмашевцев отличились Роман Левченко, Вячеслав Агеев и Кирилл Козлов, на счету которых 5,4 и 3 забитых мяча соответственно. Во второй встрече успех «Портовику» принёс опытнейший Олег Батов, забивший победный мяч под занавес встречи. Интересно, что в чемпионате Поморья в противостоянии этих команд дважды сильнее был «Помор».

В матче за бронзовые медали хоккеисты «Помора» был явно сильнее «Атланта» - 10:0. В финале же «Севмаш» уверенно переиграл «Портовик» - 6:1 Дублем отметились Александр Клыпин и Роман Левченко, ещё по разу отличились Вячеслав Агеев и Кирилл Козлов.

Таким образом, хоккеисты «Севмаша» сотворили победный дубль, в пятый раз подряд став чемпионами Поморья и завоевав Кубок Архангельской области.

На церемонии награждения подопечным Сергея Щукина были вручены кубки и медали за победу в обоих областных турнирах по хоккею с мячом.

В начале апреля на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдет второй круг чемпионата Архангельской области по мини-хоккею с мячом, который станет заключительным турниром в этом сезоне для любителей русского хоккея.