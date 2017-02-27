В Мезени пройдут областные соревнования по лыжным гонкам

Владимир Кузин – уроженец поморского села Лампожня Мезенского район, двукратный чемпион мира на дистанциях 30 и 50 км (1954), олимпийский чемпион (1956), тренер национальной сборной команды (1964-1972 годы), заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР. Именно Владимир Кузин начал счет победам советских лыжников на крупнейших международных соревнованиях.
а на фотке - это и есть стадион Чупров? вообще- ио больше на Карпаты или Альпы похоже ...
Это же ДИ: если фото с новостью совпадет - невероятная удача