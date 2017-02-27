Футболисты «Звёздочки» стали сильнейшими в Поморье

После очередного матча чемпионата Архангельской области по мини-футболу в Котласе между местной «Искрой» и архангельской «Ромой» исчезла главная интрига главного областного турнира. Коллективу из столицы Поморья для продолжения борьбы с северодвинской «Звёздочкой» за золотые медали нужна была только победа.

Увы, но «Рома» не только не смогла выиграть, но и отчасти неожиданно потерпела сокрушительное поражение – 3:8. По существу исход матча был предрешён уже в первом тайме, который хозяева завершили со счётом 4:1 в свою пользу. Во второй половине игры котлашане лишь довершили своё дело.

Голами в составе победителей отметились: Владислав Дурягин (дважды), Богдан Бурдин, Александр Колесников, Алексей Казаков, Антон Никонов, Сергей Титов Олег Бессолов. Таким образом, подопечные тренера Юрия Ильина из северодвинской «Звёздочки» досрочно стали чемпионами Архангельской области, с чем мы их от всей души поздравляем.

Судьба серебряных и бронзовых медалей решится в очном и заочном споре трёх команд: архангельских «Ромы» и «Армиды», и котласской «Искры». По всей видимости, это произойдёт 26 марта в Архангельске, где встретятся «Рома» - «Звёздочка» и «Армида» - «Искра».

Помимо этих игр 25 марта пройдут поединки: «Армида» - МФК «Вельск» и «Пахарь» - «Искра», а 26-го между собой сойдутся САФУ – МФК «Вельск» и «Пахарь» - «Севмаш». Судьба ещё двух несыгранных матчей МФК «Вельск» - САФУ и «Искра» - САФУ определится позже.

Остаётся добавить, что помимо матча в Котласе состоялись ещё два поединка, в которых «Армида» разгромила «Севмаш» - 9:2, а «Пахарь» уступил САФУ – 2:5.

Положение в турнирной таблице: «Звёздочка» - 33 очка после 13 игр, «Рома» - 28 (13), «Армида» - 23 (12), «Искра» - 20 (11), САФУ – 10 (12), «Севмаш» - 10 (13), МФК «Вельск» - 9 (10) и «Пахарь» - 5 (12).