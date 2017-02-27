Решение по делу Натальи Подольской будет принято в течение месяца

В Лозанне прошло заседание антидопинговой комиссии Международной федерации каноэ (ИКФ), на котором решалась судьба девяти российских гребцов в связи с их возможными нарушениями антидопинговых правил. Как известно, ещё 27 января руководство ИКФ сообщило Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) о временном отстранении девяти россиян на основании доклада Ричарда Макларена.

В числе отстранённых члены сборной России каноист Алексей Коровашков и байдарочники Александр Дьяченко и наша землячка из Архангельска Наталья Подольская. Имена ещё шестерых пока не разглашаются. На заседании в Лозанне присутствовали члены антидопинговой комиссии ИКФ, адвокаты спортсменов и Генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.

Помимо них участниками заседания лично стали шесть наших спортсменов, а ещё трое общались по конференц-связи. Комиссия выслушала все заинтересованные стороны и теперь в соответствии с правилами ИКФ должна вынести своё решение в течение 30 дней. В случае отрицательного вердикта по отношению к российским гребцам они подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Между тем, несмотря на своё отстранение, Наталья Подольская, как и Александр Дьяченко, включена в состав сборной России на нынешний спортивный сезон.