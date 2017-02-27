Дарья Вдовина завоевала в Словении «золото» и «серебро»

В словенском Мариборе завершились чемпионат и первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия. Сильнейшие спортсмены из 46 европейских стран выявляли сильнейших в стрельбе из пневматических винтовки и пистолета на дистанции 10 метров. Отлично выступила в Словении мастер спорта международного класса из Архангельска Дарья Вдовина.

В заключительные два дня соревнований она сумела положить в свою медальную копилку ещё две награды – золотую и серебряную. «Золото» Дарья завоевала вместе с подругами по сборной России в упражнении «команды, пневматическая винтовка, дистанция 10 метров». На протяжении всех соревнований Дарья Вдовина, Юлия Каримова и Анастасия Галашина были значительно сильнее своих соперниц.

Сначала россиянки выиграли квалификацию, показав результат 1251.5 очка, с которым они вышли в четвертьфинал. На этой стадии наши девушки выбили 624.6 очка, а в полуфинале – 622.0 балла. В финале им пришлось встретиться с соперницами из сборной Сербии в составе Андреа Арсович, Иваны Андусич-Максимович и Драганы Тодорович.

Сербки в квалификации показали результат 1243.4 очка, в четвертьфинале – 620.6 и в полуфинале – 618.9. В медаль-матче за «золото» россиянки одержали уверенную победу со счётом 21:7 и стали чемпионками Европы.

Остаётся добавить, что в матче за «бронзу» встретились сборные Дании и Хорватии. В этом поединке борьба получилась чрезвычайно упорной. С минимальным преимуществом – 21:19 победу праздновали датчанки, которые и стали бронзовыми призёрами чемпионата.

Наконец, в последний день чемпионата Европы мужчины и женщины разыграли медали в упражнении «смешанные команды, пневматическая винтовка, дистанция 10 метров». В составе сборной России выступали Дарья Вдовина и заслуженный мастер спорта из Свердловской области Владимир Масленников.

В квалификации россияне показали лучший результат – 521.6 очка, а в полуфинале выбили 248.6. В медаль-матче за «золото» соперниками Дарьи и Владимира стали сербы Милютин Стефанович и Андреа Арсович, которые в квалификации показали результат 519.7 очка, а в полуфинале – 249.4 очка. В упорной борьбе победили сербы – 5:2, которые и стали чемпионами Европы.

Наши стрелки стали серебряными призёрами, а «бронзу» завоевала команда Германии. Таким образом, Дарья Вдовина в Словении стала обладательницей сразу четырёх наград. В её активе два «золота» и по одному «серебру» и «бронзе». Ещё одну медаль высшей пробы в Мариборе добыл северодвинец Михаил Исаков, ставший победителем первенства Европы в командном зачёте.