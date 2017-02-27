«Водник» взял курс на Хабаровск

Вчерашняя уверенная победа архангельского «Водника» в Первоуральске стала доказательством двух очевидных вещей. Первое и главное – все жертвы протестного периода, как, оказалось, были не зря. Соперник выбран единственно тот, который можно и нужно проходить. Второе – по итогам двух встреч на Урале стало очевидно: «Трубник» оказался явно не готов к четвертьфиналу.

Даже в первом матче подопечным Алексея Жеребкова с трудом и большой долей везения удалось вырвать победу с минимальным преимуществом. При этом невооружённым глазом было видно, что функциональное состояние хозяев, находившихся 10 дней без игровой практики, не внушает доверия.

В ответном поединке преимущество архангелогородцев буквально во всех компонентах хоккея было очевидным. Прежде всего, они были быстрее на каждом участке поля, постоянно опережая первоуральцев в борьбе за мяч. Особенно это проявилось во второй половине матча, когда преимущество «Водника» стало просто подавляющим.

Реализуй подопечные Александра Тюкавина хотя бы 70 процентов своих моментов, счёт был бы двузначным. Однако гости дважды не сумели точно пробить с 12-метровой отметки. К тому же в очередной раз отлично провёл всю игру голкипер «Трубника» Александр Морковкин – единственный в составе хозяев, которого можно отметить в отчётном матче.

В составе «Водника» похвалы заслуживают чуть ли не все хоккеисты, которые наконец-то продемонстрировали свой уровень игры. Назовём тех, кто отметился забитыми мячами: По два гола в активе Александра Антонова, Евгения Дергаева и Дмитрия Попутникова, а однажды отличился Сергей Перминов. А в итоге уверенная победа «Водника» - 7:2.

Теперь команды переедут в Архангельск, где вновь сойдутся в двухматчевом противостоянии. Если наши земляки выйдут на эти игры с таким же настроем как вчера, исход поединков будет предрешён. Проблемы «Воднику» может создать только он сам. Вообще же сложилось впечатление, что первоуральцы отчасти уже довольны осязаемым пятым местом в турнирной таблице, хотя впервые могут попасть и в полуфинал.

Конечно, обидно отдавать путёвку в эту стадию соревнований команде из столицы Поморья, которая набрала на втором этапе всего 3 очка, в то время как у «Трубника» их целых 21! Что поделать, такую уж формулу проведения чемпионата России изобрели деятели в руководстве ФХМР. С неё-то и начались все дрязги в нашем хоккее, завершившиеся историческим матчем 26 февраля в Архангельске.