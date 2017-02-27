В Архангельске стартовала детская образовательная программа «Умею плавать»

Программа всеобщего обучения школьников плаванию разработана совместно с Федерацией плавания Архангельской области. Она предназначена для детей начальных классов общеобразовательных учреждений и рассчитана на 24 занятия.
В программе участвуют 180 детей из трёх школ областного центра. Все занятия проводятся на бесплатной основе.
Пока программа «Умею плавать» работает в тестовом режиме. Решение об её внедрении было принято правительством региона и депутатами Архангельского областного Собрания, сообщает пресс-служба правительства региона.