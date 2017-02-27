Дарья Вдовина завоевала «золото» и «бронзу» чемпионата Европы по стрельбе

В словенском Мариборе проходят чемпионат и первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия. Сильнейшие спортсмены из 46 европейских стран выявляют сильнейших в стрельбе из пневматических винтовки и пистолета на дистанции 10 метров.

Сегодня женщины в рамках чемпионата Европы разыграли медали в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, стрельба на дистанции 10 метров». Сначала определилась сильнейшая сборная в командном зачёте. Здесь не было равных сборной России в составе мастеров спорта международного класса Юлии Каримовой, Анастасии Галашиной и нашей знаменитой землячки Дарьи Вдовиной из Архангельска.

Россиянки показали результат - 1251.5 очка и уверенно завоевали золотые награды, став чемпионками Европы. На втором месте команда Хорватии – 1245.3 балла и на третьем – сборная Чехии, в активе которой 1244.2 очка. В нашей команде лучшей была Юлия Каримова, выбившая 417.6 балла, у Дарьи Вдовиной – 417.1 и Анастасии Галашиной – 416.8 очка.

В личном зачёте все наши девушки уверенно преодолели квалификацию и пробились в финальную восьмёрку. В решающей серии выстрелов лучшей из россиянок стала Дарья Вдовина. Она выбила в финале 224.1 балла и стала обладательницей бронзовой медали.

Чемпионкой же Европы стала Снежана Пешич из Хорватии. Её результат – 249.1 очка. «Серебро» досталось Стине Нильсен из Дании – 247.8. Что касается других россиянок, Анастасия Галашина остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место (205.7), а Юлия Каримова осталась седьмой (143.5).