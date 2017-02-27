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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/10/49522.html

Спорт

Шахматисты Поморья уверенно выступают в Санкт-Петербурге

Шахматисты Поморья уверенно выступают в Санкт-Петербурге
Фото picasaweb.google.com На снимке: Александр Черняев
В городе на Неве стартовал чемпионат Северо-Западного федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин. Соревнования проходят по швейцарской системе и завершатся 14 марта.

Перед турниром в «классике» состоялись чемпионаты Северо-Запада по блицу и быстрым шахматам. В мужском блице за победу боролись 33 участника. Сильнейшим стал Александр Хлебович из Новгородской области, набравший 8,5 очков. Лучшим из наших земляков стал Игорь Лукьянов. В его активе 7,5 баллов и четвёртое место. Всего 0,5 очка ему не хватило до «бронзы».

В женском турнире, где выступали всего восемь шахматисток, не было равных Екатерине Мурашовой из Ленинградской области – 6 очков из семи. Зато «серебро» и «бронзу» завоевали наши землячки Мария Комягина и Диана Файзутдинова. Обе набрали по 5 очков, уступив только новоиспечённой чемпионке СЗФО.

В чемпионате Северо-Запада по быстрым шахматам мужчины и женщины играли в одном турнире. Всего было задействовано 49 спортсменов. Отличный результат показали наши шахматисты Александр Черняев и Диана Файзутдинова. Оба они   стали обладателями серебряных наград.

Александр уступил только победителю Даниилу Линчевскому из Ленинградской области. У чемпиона в активе 9 очков, а у Черняева – 8. В свою очередь Диана Файзутдинова пропустила вперёд себя только опытнейшую Евгению Овод, которая заняла четвёртое место в объединённом турнире по быстрым шахматам.

Спортсменка из Ленинградской области набрала 7,5 очков, а Диана Файзутдинова  - 6,5. Сейчас в отеле «Санкт-Петербург» продолжается чемпионат СЗФО по классическим шахматам. Сыграны уже партии четырёх туров. У мужчин лидирует Даниил Линчевский, одержавший четыре победы.

В активе нашего Александра Черняева 3 очка и пока седьмая позиция. Рядом с ним на восьмом месте располагается ещё один представитель архангельских шахмат Антон Самойлов. У него также 3 балла. Всего же в мужском турнире выступаю 37 участников.

Что касается женщин, здесь отношения выясняют всего девять шахматисток. Впереди в турнирной таблице София Шойхет из Вологодской области. После четырёх туров в её активе 3 очка. У нашей спортсменки Алины Сумароковой 2 балла и промежуточное третье место. Диана Файзутдинова набрала 1,5 очка и пока находится на седьмой позиции.

Александр Галин, Сегодня 15:44

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