Дубль Александра Антонова не помог «Воднику»

Вчера стартовали первые матчи четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом. Ещё до начала этой стадии было ясно, что главная интрига будет только в противостоянии «Уральского трубника» и «Водника». В других парах силы оказались явно не равны.

Первый же матч в Первоуральске это доказал. Обе команды в первом тайме действовали осторожно, полагаясь на контратаки, розыгрыши стандартных положений и ошибки соперника. Уже на 14-й минуте Александр Антонов сумел замкнуть прострел в исполнении Максима Чермных – 1:0.

Затем тревожно стало у ворот Андрея Рейна. Шесть раз в первые 45 минут первоуральцы подавали угловые, но к счастью для гостей так и ни разу и не привели в действие своё грозное оружие. И всё-таки в концовке тайма «Трубник» сумел реализовать небольшое преимущество, когда своим шансом сполна воспользовался Евгений Игошин – 1:1.

А вот сразу после перерыва Дмитрий Савельев мог вывести «Водник» вперёд, но, выйдя с глазу на глаз с Александром Морковкиным, не смог его переиграть. Расплата последовала незамедлительно. Сначала Дмитрий Разуваев реализовал-таки подачу от углового флага, а затем великолепно индивидуально сыграл Григорий Липин – 3:1.

Всё, что смогли подопечные Александра Тюкавина, свести преимущество хозяев до минимума. Сделал это вновь Александр Антонов, оказавшийся самым расторопным у ворот первоуральцев. Трудная, но, пожалуй, логичная победа «Уральского трубника» - 3:2, который сегодня попытается повторить вчерашний успех.

Ведь ехать в Архангельск, ведя в серии – 2:0, это значит замахнуться на общий успех. «Водник», естественно, думает иначе и постарается вернуться в родные пенаты при равных шансах команд на победу в четвертьфинале. Для этого нашим землякам сегодня надо только побеждать.