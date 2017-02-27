Юниоры «Водника» - бронзовые призеры первенства России

В Архангельске завершился финальный турнир Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров. Главным матчем заключительного дня соревнований стало противостояние архангельского «Водника» и красноярского «Енисея».

Именно в этом поединке должна была определиться сильнейшая команда страны в этой возрастной группе. Если сибирякам для завоевания «золота» достаточно было не проиграть, то желто-зеленым нужна была только победа.

Ближе к концу турнира было видно, что у игроков большинства команд силы уже на пределе. Особенно четко это стало заметно в этой встрече. Обе дружины cделали ставку на контратаки. Уже в самом начале матча подобная тактика принесла успех красноярцам – 0:1. Несмотря на это, «водники» продолжали «гнуть» свою линию, и за терпение они были вознаграждены. Дважды после розыгрыша стандартов им удается поразить ворота сибиряков – 2:1. Оба раза отличился Артемий Потапенко. У обеих ледовых дружин были еще возможности заставить соперника начать игру с центра поля, но вплоть до перерыва счет так и не изменился.

В начале второй половины встречи гостям удалось восстановить равновесие в счете, но это было ненадолго. Две контратаки северян увенчались успехом – 4:2. Казалось, что подопечные Алексея Сидорова смогут зацепиться за этот результат, но их собственные ошибки не позволили этому случиться. Сначала в своей штрафной с мячом упал один из игроков «Водника». Оранжевый снаряд откатился прямо на клюшку форварду «Енисея» Илье Лопатину, который выкатился один на один с нашим голкипером и не оставил последнему ни единого шанса – 4:3. Затем за нарушения в собственной штрафной в ворота архангелогородцев был назначен пенальти, который реализовал все тот же Лопатин – 4:4. В концовке матча попытки обеих команд склонить чашу весов в свою пользу не принесли успеха ни одной из сторон.

- В каждом матче мы настраивались только на победу. Конечно, у нас не все получалось по ходу турнира, но это спорт в котором побеждает сильнейший, - сказал после завершения турнира капитан юниоров «Водника» Евгений Громницкий.В итоге красноярский «Енисей» стал сильнейшей командой в этой возрастной группе. Вслед за ним расположились «Уральский трубник» и архангельский «Водник».

В церемонии награждение победителей, призеров и лучших игроков турнира приняли участие руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов и председатель региональной федерации хоккея с мячом Дмитрий Минин.

- Поздравляю всех участников соревнований с их завершением. Для ребят участие в подобных турнирах это хорошая школа. Хочется надеяться, что для многих из них это станет отправной точкой для достижения более высоких целей и дальнейшего спортивного совершенствования, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

По итогам турнира были определены лучшие игроки по линиям: вратарь – Никита Топоров («Уральский трубник»), защитник – Антон Бабушкин («Уральский трубник»), полузащитник – Олег Тарнаруцкий («Енисей»), нападающий – Илья Лопатин («Енисей»), бомбардир – Алексей Торгонский («СДС-Уголь») – 17 мячей, игрок – Илья Насекин («Водник»).