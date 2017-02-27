Михаил Исаков завоевал «золото» первенства Европы по стрельбе

В словенском Мариборе стартовали чемпионат и первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия. Сильнейшие спортсмены из 46 европейских стран выявляют сильнейших в стрельбе из пневматических винтовки и пистолета на дистанции 10 метров.

Сегодня юниоры в рамках первенства Европы разыграли медали в командном зачёте в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, стрельба на дистанции 10 метров». В составе сборной России выступали Антон Аристархов, Александр Петров и наш земляк из Северодвинска, подопечный заслуженного тренера России Александра Поздеева – мастер спорта Михаил Исаков.

Россияне оказались вне конкуренции, выбив 1719 очков и 1800 возможных. Аристархов показал результат 577, Петров – 573 и Исаков – 569 очков. Наши стрелки на 13 баллов опередили серебряных призёров из Германии – 1706. Бронзовые медали достались сборной Украины – 1705.

В личном зачёте Михаил Исаков не смог пробиться в финал и остановился на 11-м месте. Победителем первенства Европы стал Антон Аристархов, а Александр Петров стал пятым.