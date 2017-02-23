Новости дня

В одном из баров Няндомы задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

Более 270 волонтёров будут работать на Арктическом форуме в Архангельске

В Архангельске сражаются сильнейшие школьные баскетбольные дружины Северо-Запада

Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором

Мобильная версия 16+

Четверг, 9 марта, 18:47

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/09/49506.html

Спорт

В Архангельске сражаются сильнейшие школьные баскетбольные дружины Северо-Запада

В Архангельске сражаются сильнейшие школьные баскетбольные дружины Северо-Запада
Фото kes-basket.ru
Сразу на двух спортивных площадках столицы Поморья стартовал финальный турнир Северо-Западного федерального округа чемпионата Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ». По десять команд юношей и девушек борются за две путёвки во Всероссийский полуфинал в Центре развития спорта «Норд-Арена» и ФОК «Феникс».

Честь Архангельской области защищают победители регионального этапа - баскетболистки «Факела» из 14-й архангельской школы и баскетболисты команды «Orange ball», представляющей 17-й лицей из Северодвинска. Все коллективы юношей и девушек на предварительном этапе разбиты на группы по пять баскетбольных дружин.

У девушек в группу «А» попали баскетболистки из Нарьян-Мара, Гусева Калининградской области, Гатчины Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Группу «В» составили команды из Великого Устюга Вологодской области, Архангельска, Полярных Зорь Мурманской области, села Усть-Кулом Республики Коми и посёлка Локня Псковской области.

У ребят в группе «А» сошлись представители Нарьян-Мара, Вологды, Соснового Бора Ленинградской области, Северодвинска и Новосокольников Псковской области. В группе «В» сражаются баскетбольные дружины Калининграда, Кировска Мурманской области, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Ухты.

В двух стартовых поединках успешно выступили наши землячки из Архангельска. Они сначала взяли верх над соперницами из Псковской области – 54:38, а затем переиграли девушек из Полярных Зорь – 69:52. В этой же группе также две победы на счету команды из Великого Устюга.

В группе «А» лидирует коллектив из Гатчины, одержавший три победы. Что касается юношей, у северодвинских лицеистов в активе пока одна победа и одно поражение. В стартовом матче они уступили соперникам из Соснового Бора – 50:64, а затем взяли верх над спортсменами из Нарьян-Мара – 52:34. В этой группе лидирует команда из Соснового Бора. А вот в группе «В» без потерь идут юноши из Петрозаводска.

Сегодня и завтра завершатся игры предварительного этапа. Завтра же пройдут стыковые матчи, включая полуфиналы. А в заключительный день соревнований, 11 марта, у юношей и девушек в «Норд-Арене» состоятся матчи за «бронзу» и финалы, победители которых получат путёвки в суперфинал чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

Александр Галин, Сегодня 15:43

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позоромСегодня 15:38

Долгами Андрея Палкина занялся Арбитражный судСегодня 13:41

80 лучших людей Архангельской области: Татьяна ПодьяковаСегодня 09:40
3 комментария

9 марта в Поморье пройдёт небольшой снег с дождёмСегодня 09:11

Юниоры "Водника" обыграли кемеровчанВчера 13:07

Спорт

Северодвинские школьники отметили городской праздник "День лыжного спорта"Сегодня 12:33

В Северодвинске пройдёт Кубок Поморья по русскому хоккеюСегодня 10:11

Юниоры "Водника" обыграли кемеровчанВчера 13:07

В Поморье завершился финал зимней cпартакиады учащихся РоссииПозавчера 14:57

Два поморских стрелка выступят в СловенииПозавчера 14:26

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы относитесь к ипотеке в России?
Результаты
Новости рубрик

Более 270 волонтёров будут работать на Арктическом форуме в Архангельске

Молодёжь Архангельска устроила флешмоб в честь 8 марта

В Архангельской области пройдёт флешмоб, посвященный здоровью почек

80 лучших людей Архангельской области: Татьяна Подьякова

Житель Северодвинска обвиняется в интернет-экстремизме

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Архангельск: отставки и назначения февраля

В одном из баров Няндомы задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

Житель Архангельска попал в реанимацию в результате пожара

Долгами Андрея Палкина занялся Арбитражный суд

В Вельском районе мужчина пострадал, пытаясь вынести имущество из горящего дома

В Устьянском районе мужчина пытался зарезать бывшую возлюбленную

Северодвинские школьники отметили городской праздник "День лыжного спорта"

В Северодвинске пройдёт Кубок Поморья по русскому хоккею

Юниоры "Водника" обыграли кемеровчан

В Поморье завершился финал зимней cпартакиады учащихся России

В Архангельске завершились Дни якутского кино

Архангелогородцы получили билеты в театр за публичное чтение стихов

Народный театр из Новодвинска даст спектакль в Архангельске

В Архангельске пройдёт творческий вечер художественного руководителя Северного хора

Ребята из танцевального клуба «Стремление» отметились на международной танцевальной арене
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru