В Архангельске сражаются сильнейшие школьные баскетбольные дружины Северо-Запада

Сразу на двух спортивных площадках столицы Поморья стартовал финальный турнир Северо-Западного федерального округа чемпионата Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ». По десять команд юношей и девушек борются за две путёвки во Всероссийский полуфинал в Центре развития спорта «Норд-Арена» и ФОК «Феникс».

Честь Архангельской области защищают победители регионального этапа - баскетболистки «Факела» из 14-й архангельской школы и баскетболисты команды «Orange ball», представляющей 17-й лицей из Северодвинска. Все коллективы юношей и девушек на предварительном этапе разбиты на группы по пять баскетбольных дружин.

У девушек в группу «А» попали баскетболистки из Нарьян-Мара, Гусева Калининградской области, Гатчины Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Группу «В» составили команды из Великого Устюга Вологодской области, Архангельска, Полярных Зорь Мурманской области, села Усть-Кулом Республики Коми и посёлка Локня Псковской области.

У ребят в группе «А» сошлись представители Нарьян-Мара, Вологды, Соснового Бора Ленинградской области, Северодвинска и Новосокольников Псковской области. В группе «В» сражаются баскетбольные дружины Калининграда, Кировска Мурманской области, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Ухты.

В двух стартовых поединках успешно выступили наши землячки из Архангельска. Они сначала взяли верх над соперницами из Псковской области – 54:38, а затем переиграли девушек из Полярных Зорь – 69:52. В этой же группе также две победы на счету команды из Великого Устюга.

В группе «А» лидирует коллектив из Гатчины, одержавший три победы. Что касается юношей, у северодвинских лицеистов в активе пока одна победа и одно поражение. В стартовом матче они уступили соперникам из Соснового Бора – 50:64, а затем взяли верх над спортсменами из Нарьян-Мара – 52:34. В этой группе лидирует команда из Соснового Бора. А вот в группе «В» без потерь идут юноши из Петрозаводска.

Сегодня и завтра завершатся игры предварительного этапа. Завтра же пройдут стыковые матчи, включая полуфиналы. А в заключительный день соревнований, 11 марта, у юношей и девушек в «Норд-Арене» состоятся матчи за «бронзу» и финалы, победители которых получат путёвки в суперфинал чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».